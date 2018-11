Anzeige Züchtererfolge in der Messe

Es ist eine gemeinsame Kreisschau der Kreisverbände der Rassegeflügel- und Rassekaninchenzüchter Balingen/Hohenzollern mit angeschlossener Kreisjugendschau, einer Zwerg-Stammschau des Süddeutschen Zwerghuhnclubs, einer Sonderschau für Nürnberger- und Fränkische Farbentauben sowie einer Clubschau des Alaska- und Havannaclubs. Am Samstag, 17. November, ist um 9 Uhr Einlass, geöffnet für die Besucher ist bis 21 Uhr.

Schirmherr der Veranstaltung, Balingens Oberbürgermeister Helmut Reitemann, übernimmt die offizielle Eröffnung um 11 Uhr.

Den ganzen Tag über, so auch am Sonntag, besteht für Liebhaber der Kleintierzucht die Möglichkeit, sich die Tiere anzusehen. Ab 19 Uhr am Samstag ist der Festabend mit integrierter Mitglieder- und Siegerehrungen. Der Musikverein Ostdorf sorgt dabei für musikalische Unterhaltung.