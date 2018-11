Anzeige Zu Weihnachten winken tolle Preise

Geschenke suchen, sich selbst mit einem heißen Tee in gemütlichen Cafés verwöhnen und die Vorweihnachtszeit in vollen Zügen genießen. Traditionen spielen in der Weihnachtssaison eine besondere Rolle. Beim Handels- und Gewerbeverein Oberndorf hat die jährliche Weihnachtslosaktion Tradition – seit über 25 Jahren. Auch in diesem Jahr findet die beliebte Verlosung statt – bereits im fünften Jahr in der digitalen Version.

Wie kann ich teilnehmen?

Dank der Digitalisierung der Losaktion vor einigen Jahren ist es heute wesentlich einfacher, an der Verlosung der Weihnachtspreise teilzunehmen. Alles beginnt mit dem Weihnachtseinkauf in unserer schönen Stadt. "Stöbern Sie auf der Suche nach Notwendigem oder nach spannenden Geschenken für Ihre Lieben durch die Geschäfte der Tal- und Oberstadt. Bei den teilnehmenden Händlern in Oberndorf bekommen Sie für Ihren Einkauf ein Los mit fünfstelligem Code." Das Los solle man gut aufheben, denn im Fall eines Gewinns wird es benötigt. Mit diesem Los kann man sich auf der HGV-Homepage mit dem eigenen Namen und einer E-Mail-Adresse registrieren und das Los aktivieren. Selbstverständlich werden sämtliche Datenschutzbestimmungen eingehalten. Falls man zu den glücklichen Gewinnern gehört, wird man per Mail benachrichtigt. Bei Vorlage des Originallos erhält man den Preis. Auf die Registrierung kann man auch verzichten. Auf der Homepage und in den lokalen Medien sind die Ziehungen zu beobachten. Anhand der gezogenen Losnummern kann überprüft werden, ob man gewonnen hat. Falls ja, kann der Gewinn an der Ausgabestelle gegen Vorlage des Loses abgeholt werden.