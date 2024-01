Anzeige: Zimmerner Narrenzunft begeht 100-jähriges Jubiläum

Es war mit Sicherheit eine ganz besondere Stimmung im Gasthaus Löwen an der Hauptstraße, als dort am 8. Dezember 1924 die Narrenzunft Zimmern aus der Taufe gehoben wurde. Der Vereinsbeitrag betrug damals eine Reichsmark. „Das war für damalige Verhältnisse viel“, schreibt Walter Schwer in der Zimmerner Ortschronik. Doch die Zunft tat sich in den ersten Jahren schwer. So verweigerte der Musikverein seinen Dienst, für so wenige Narren zu spielen. Doch lediglich der Auftakt war etwas holprig, denn in diesem Jahr blickt die Zimmerner Narrenzunft mit ihrem Zunftmeister Daniel Rühle und seinen Mannen auf 100 Jahre Narrenzunftgeschichte zurück.

In dem Bildband, der zum Jubiläum erscheinen wird, kann man in Erinnerungen schwelgen. Der Jubiläumsbürgerball mit dem Motto „Die goldenen Zwanziger“ findet am 20. Januar statt, und am 3. Februar steht für geladene Gäste ein Jubiläumsabend mit Programm auf dem Plan, bevor am 8. Februar die Schmotzigengruppen durch die Zimmerner Lokale ziehen. Die Ortsgewaltübergabe findet heuer, jubiläumsbedingt, bereits am Fasnetssamstag, 10. Februar, um 15 Uhr auf dem Turnhallenvorplatz statt. Es wird auch ein beheiztes Zelt geben.

Aber wie war das mit den Anfängen der Zunft?

Schon lange bevor es in Zimmern eine eigene Narrenzunft gab, nahmen Zimmerner am Rottweiler Sprung teil. „Die nahe Reichsstadt Rottweil bestimmte sehr stark auch unser Dorf“, schreibt Sylvester Hermann von Au in seinem Buch „Zimmern ob Rottweil in historischen Bildern“ aus dem Jahr 1985: „So nah der alten Narrenstadt Rottweil war es unmöglich, sich vom närrischen Treiben nicht anstecken zu lassen“.

Im Ort hatten sich aber im Laufe der Zeit einige Bräuche abseits der Rottweiler Tradition entwickelt. So wurde bei den Spitelhöfen, dem heutigen Alois Mager Platz, am Sonntag ein Theaterstück aufgeführt, für das vor allem der Junggesellenklub ‚Glück auf‘ verantwortlich zeichnete“, schreibt Walter Schwer in seiner Ortschronik . Auch seien viele Jahre lang unter großem „Hallo“ „Strohbären“ durch den Ort getrieben worden.

Was passierte in den Kriegsjahren und dazwischen?

Nach dem Ersten Weltkrieg verschwanden diese Bräuche aus unterschiedlichen Gründen. „Eine Ursache war sicherlich, dass ‚die Jungen‘ sich immer mehr nach Rottweil orientierten und dort auch in immer größerer Zahl Narrenkleidle mieteten. Gerade zu Zeiten der Inflation hatten junge Bauernburschen dabei gute Karten, konnten sie doch statt des immer wertloser werdenden Geldes Eier, Butter und Speck bieten“, so Schwer weiter.

Noch in den 1930er-Jahren waren – heute undenkbar beim Zimmerner Narrensprung – viele buntgeschmückte Wagen vertreten. Einen netten Brauch führten die Narren Anfang der 1930er Jahre ebenfalls ein, der bis heute Bestand hat: Sie bescherten den teilnehmenden Kindern eine Wurst und einen Wecken. Am letzten Narrensprung vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nahmen immerhin rund 30 Kleidlesträger am Montagssprung teil.

In den Kriegsjahren gab es keine Fastnacht. „Zwar hatte die französische Besatzung 1946 noch keine Wiedergründung der Narrenzunft erlaubt, dennoch ließen es sich manche Narren nicht nehmen, bereits 1946 einen nicht organisierten Narrensprung abzuhalten. Adolf Aicher, Max und Hugo Teufel, Eugen Maier, Alfons Dentlinger, Konrad Buob sowie Wilhelm und Josef Mager waren danach die Initiatoren für die Wiedergründung, die am 6. Januar 1949 erfolgte. Beim ersten offiziellen Narrensprung 1949 beteiligten sich insgesamt 36 Kleidleträger“, ist in der Chronik weiter zu lesen. Die Zunft wuchs stetig. 2024, im Jubiläumsjahr zählt die Zunft 700 Mitglieder.

Am Fasntesmontag und -dienstag finden traditionell die Narrensprünge im Ort statt. „Bei uns gibt es keine Beschränkungen. Es darf jeder kommen, der Narren mag. Das Kleidle muss halt das Richtige sein“, sagt Narrenmeister Daniel Rühle augenzwinkernd.