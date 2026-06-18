Anzeige: Zimmerei Schwendemann aus Sulz feiert Hoffest

Der Innenhof der Zimmerei Schwendemann verwandelt sich am Samstag, 20. Juni, endlich wieder einen Festplatz. Bernd und Karina Schwendemann laden nach vier Jahren Pause wieder zu ihrem berühmten Hoffest ein. „Es ist einfach schön, sich nach so langer Zeit wiederzusehen und ins Gespräch zu kommen“, freut sich Bernd Schwendemann. Besonders für ihre Kunden, aber auch für alle anderen Gäste, die einfach Lust haben auf ein ausgiebiges Fest, wollen die Inhaber der Zimmerei eine besondere Veranstaltung auf die Beine stellen.

Mitarbeiter des Kindergartens Zwergenoase werden zu Gast sein und ein Unterhaltungsprogramm mit Kinderschminken für die jüngsten Gäste anbieten. Die Erträge aus der Spendenkasse kommen zu 100 Prozent den Kindern der Einrichtung zugute. Auch Bernd Schwendemann hat sich etwas für die Unterhaltung der Jüngsten überlegt – in der sogenannten Kinderwerkstatt dürfen sie selbst mit Holz arbeiten und sich ausprobieren. Dafür bereitet Schwendemann Vogelhäuschen vor. „Die Kinder sind ganz verrückt danach, Holz zusammen zu nageln und ihnen wird das sicher Spaß machen“, kündigt er an.

Wer von den Holzarbeiten oder den Feierlichkeiten hungrig geworden ist, findet beim Hoffest zahlreiche Leckerbissen. Die „Don Aldo Snackeria“ stellt einen großen Schwenkgrill auf und bietet Grillwürste, Grillschnitzel und Pommes an. Zusätzlich gibt es eine große Auswahl an Kaffee und Kuchen, organisiert von der Frauengemeinschaft Sulz. Um den Barbetrieb kümmert sich die Narrenzunft Schlossbühljäger – die Besucher dürfen sich auf eine Auswahl an Longdrinks freuen.

Freunde und Bekannte helfen bei der Organisation

Die Helferinnen und Helfer, die das rauschende Fest auf die Beine gestellt haben, sind allesamt Freunde und Bekannte von Bernd und Karina Schwendemann. Aufbau, Abbau, die Getränketheke, jegliche Unterstützung kommt aus dem Umfeld. „Wir sind sehr dankbar für unseren Freundeskreis“, betont Karina Schwendemann. „Ohne sie würde das hier alles nicht funktionieren.“

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung wird die Übertragung des Spiels der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen die Elfenbeinküste. Eine große Leinwand inmitten des Festgeländes sorgt dafür, dass niemand ein entscheidendes Tor verpasst. Die beiden haben sich bewusst dazu entschieden, das Fußballspiel dort zu zeigen, wo gefeiert wird – „und wenn Deutschland gewinnt, wird die Stimmung bei uns noch besser“, freut sich Bernd Schwendemann. Spielbeginn ist um 22 Uhr, wenn die für Samstag angekündigte Hitze mutmaßlich schon etwas abgeklungen ist, und die Stimmung zum anfeuern und mitfiebern einlädt. Wer die besonderen Momente des Abends festhalten möchte, kann sich in der Fotobox ablichten lassen, die Ralf Hüttenrauch zur Verfügung stellt. So bleiben die gemeinsamen Erinnerungen auch für die Zukunft erhalten.

Foto: Schwendemann

In der Regel brennt bei den Feierlichkeiten von Bernd und Karina Schwendemann lange das Licht. „Offiziell ist um drei Uhr nachts Ende, aber wir hatten auch schonmal den Fall, dass die Musik bis drei Uhr gespielt hat“, berichtet Karina Schwendemann. Ab 17 Uhr beginnt das Hoffest am Samstag, gut gelaunte Gäste dürfen bis spät in die Nacht bleiben, der Musik lauschen und gute Gespräche führen.

Auf der Bühne des Hofs wird das Schwarzwald Quintett auftreten und mit Live-Musik und Unterhaltung zu einem gelungenen Abend beitragen. Fetzige Volksmusik, anspruchsvolle Solostücke, Schlager, Party-Hits, bis hin zu Rockhymnen gibt es nichts, was das Repertoire der Musiker nicht hergibt.

Ein Wiedersehen von Kunden und Freunden

„Es passiert eigentlich immer etwas, die Stimmung ist immer gut, und wenn der Abend später wird gibt´s auch mal eine Polonaise“, berichtet Bernd Schwendemann. Ansonsten lohnt sich das Hoffest der Zimmerei Schwendemann aber auch, um einfach mal wieder ins Gespräch zu kommen, sich wiederzusehen und gemeinsame Zeit zu verbringen. „Wir möchten unseren Kunden gern etwas zurückgeben“, fasst Karina Schwendemann zusammen. „Wir arbeiten oft monatelang zusammen und es ist einfach schön, sich dann mal wieder gegenüber zu sitzen. Es ist immer was los, ein herrliches Beisammensein – wir freuen uns auf viele Gäste und ausgelassene Stimmung bei uns auf dem Hof“, so Karina Schwendemann.