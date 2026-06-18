Anzeige: Zimmerei Schwendemann aus Sulz feiert Hoffest

Die Zimmerei Schwendemann lädt auf Samstag, 20. Juni, nach vier Jahren Pause wieder zu ihrem beliebten Hoffest ein. Neben Leckereien und Feststimmung lockt auch das Public Viewing.
Der Innenhof der Zimmerei Schwendemann verwandelt sich am Samstag, 20. Juni, endlich wieder einen Festplatz. Bernd und Karina Schwendemann laden nach vier Jahren Pause wieder zu ihrem berühmten Hoffest ein. „Es ist einfach schön, sich nach so langer Zeit wiederzusehen und ins Gespräch zu kommen“, freut sich Bernd Schwendemann. Besonders für ihre Kunden, aber auch für alle anderen Gäste, die einfach Lust haben auf ein ausgiebiges Fest, wollen die Inhaber der Zimmerei eine besondere Veranstaltung auf die Beine stellen.