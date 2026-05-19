Anzeige: Zimmerei Hellmuth in Meißenheim

Die Zimmerei Hellmuth in Meißenheim ist seit mehr als 30 Jahren in ihrem Handwerk tätig. In der langen Zeit hat sie sich einen großartigen Ruf erarbeitet.

Holz ist unsere Leidenschaft, das Zimmererhandwerk unsere Berufung“ – so lautet der Slogan der Zimmerei Hellmuth in Meißenheim. Und tatsächlich: Was die Qualität angeht, kennt der Familienbetrieb keine Kompromisse. Das beweisen die vielen Projekte, die Inhaber Michael Hellmuth und sein Team in den vergangenen Jahren für ihre Kunden realisiert haben.

Individuelle Kundenwünsche fachgerecht umgesetzt Der Zimmerer und Technische Fachwirt ist seit mehr als 30 Jahren in seinem Handwerk tätig. „Wir realisieren Ihre individuellen Wünsche und Ideen – fachgerecht, in hoher Qualität, mit innovativen und zukunftssichere Lösungen, an denen Sie lange Freude haben werden“, verspricht Hellmuth. Kein Wunder also, dass die meisten Neukunden auf Empfehlungen bisheriger Kunden zu ihm kommen.

Die Zimmerei Hellmuth befindet sich immer auf dem neuesten Stand der Technik, kann durch aktuellstes Wissen hochwertige Qualität und eine zuverlässige Umsetzung garantieren. Die Fachkräfte unterstützen den Kunden von der Beratung bis zur Umsetzung und leisten beste Arbeit – pünktlich und fachgerecht.

Zusätzlicher Platz: Auch Anbauten auf Dächern wurden von der Zimmerei bereits vielfach in Holzbauweise realisiert. Foto: Zimmerei Hellmuth

Der Bau von Holzhäusern, Dachstühlen, Treppen, Carports, Wintergärten, Holzterrassen, Gartenhäusern oder Pergolen ist für die Experten kein Problem. Sogar schlüsselfertige Massiv-Holzhäuser können in Auftrag gegeben werden. Auf Kundenwunsch koordiniert die Zimmerei Hellmuth dann alle Gewerke aus einer Hand, um die Bauherren zu entlasten.

Aber auch wenn das Haus längst gebaut ist, kann auf den Service von Hellmuth zurückgegriffen werden: Der Chef und sein Team kümmern sich auch um den Einbau verschiedener genormter Bauelemente und Fertigteile, wie beispielsweise Holzböden, Türen, Fenster, Saunen, Gerätehäuschen sowie Kinderspielhäusern. Nicht zuletzt gehören zum Leistungsumfang Sanierungen aller Art, darunter auch energetische Dachsanierungen oder die komplette Sanierung von Altbauten. Seit 2022 verfügt das Unternehmen auch über eine eigene moderne Einblasmaschine zur biologischen und zukunftssicheren Lösung für ein Einblasdämmverfahren.

Inhaber Michael Hellmuth stellt sehr hohe Ansprüche an sich selbst und sein Team. Sein Wissen gibt er als Ausbilder immer wieder an die kommenden Handwerkergenerationen weiter. So ist das hoch qualifizierte Team für alle anfallenden Aufträge bestens gewappnet. Wer auf der Suche nach einem zukunftssicheren Beruf ist und gerne mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz arbeitet, sollte sich unbedingt einmal bei der Meißenheimer Zimmerei melden.