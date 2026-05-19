Anzeige: Zimmerei Hellmuth in Meißenheim

Die Zimmerei Hellmuth in Meißenheim ist seit mehr als 30 Jahren in ihrem Handwerk tätig. In der langen Zeit hat sie sich einen großartigen Ruf erarbeitet.
Holz ist unsere Leidenschaft, das Zimmererhandwerk unsere Berufung“ – so lautet der Slogan der Zimmerei Hellmuth in Meißenheim. Und tatsächlich: Was die Qualität angeht, kennt der Familienbetrieb keine Kompromisse. Das beweisen die vielen Projekte, die Inhaber Michael Hellmuth und sein Team in den vergangenen Jahren für ihre Kunden realisiert haben.