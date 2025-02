Nachdem das 50-jährige Bestehen des Familienbetriebs im Jahr 2022 feierlich begangen wurde, gesellten sich im Anschluss weitere, äußerst erfreuliche Erfolge hinzu. Im Jahr 2023 ist Patrik Haid, Sohn des Firmeninhabers Roland Haid, mit dem frischen Meistertitel in der Tasche, in den väterlichen Betrieb eingestiegen.

Seitdem führt der 26-Jährige gemeinsam mit seinem Vater das Zimmereigeschäft. Die Übergabe ist bis in spätestens fünf Jahren geplant – wobei der Sohn fest damit rechnet, dass der Vater den Begriff Ruhestand nicht allzu wörtlich nimmt, sondern vielmehr weiterhin im Handwerksbetrieb mit anpackt. Roland Haid, der Beisitzer im Innungsvorstand und Lehrlingswart der Innung ist, konnte im vergangenen Jahr seinen 60. Geburtstag feiern.

Seit 2023 darf auch Patrik Haid, Sohn des Firmeninhabers Roland Haid, den Meistertitel führen. Foto: Haid

Ein weiteres Jubiläum in der Zimmerei bescherte Stefan Schoch. Der Geselle hatte seine Ausbildung als Zimmerer im Familienbetrieb Haid abgeschlossen und konnte im September 2024 sein 25-jähriges Betriebsjubiläum feiern. Der 41-Jährige aus Schenkenzell wird von Roland und Patrik Haid als „Man für alles“ – im allerpositivsten Sinne beschrieben.

Firmenchef Roland Haid (rechts) und sein Sohn Patrik (links) gratulieren Stefan Schoch zum 25-jährigen Betriebsjubiläum. Foto: Haid

Ebenfalls im September des vergangenen Jahres hat Moritz Klemm seine Ausbildung zum Zimmerer bei den Haids abgeschlossen. Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen wurde er bei der Lossprechungsfeier als Innungssieger gekürt und als bester Auszubildender 2024 in der Kreishandwerkerschaft Freudenstadt ausgezeichnet.

Firmenchef Roland Haid (links) gratuliert Moritz Klemm, dem besten Auszubildenden 2024 im Kammerbezirk der Kreishandwerkerschaft Freudenstadt. Foto: Haid

Der Alpirsbacher, der in diesem Jahr 20 Jahre alt wird, hat sich zudem über seine Teilnahme am Zimmerer-Contest 2024 in Ansbach für die Zimmerer-Nationalmannschaft qualifiziert. „Einmal im Vierteljahr fährt Moritz Klemm ins Trainingslager, um sich für eine Teilnahme an der diesjährigen Europameisterschaft in Dänemark und möglichst auch für die Weltmeisterschaft 2026 im chinesischen Shanghai zu qualifizieren“, berichten Roland und Patrik Haid voller Stolz.

Neue Firmenhalle als Baustofflager

Weitere Bewegung in den Reinerzauer Zimmereibetrieb brachte der Bau einer neuen Lagerhalle im vergangenen Jahr. Durch immer mehr und immer größere Aufträge platzte die bisherige Lagerfläche aus allen Nähten. Selbstverständlich planten und errichteten die Zimmereiexperten das neue Gebäude selbst. Jetzt steht eine Fläche von 300 Quadratmetern zur Verfügung. „Durch das neue Baustofflager können wir unsere Baustellen viel flexibler abwickeln, weil wir die Baustoffe bei uns vor Ort zwischenlagern können“, freut sich der Sohn des Firmeninhabers, Patrik Haid.

Die im vergangenen Jahr neu erbaute Lagerhalle der Zimmerei Haid Foto: Haid

Sieben Mitarbeiter zählt die Zimmerei, darunter ein Auszubildender. Apropos Nachwuchs: Der kommt bei den Haids über Praktika für Realschüler und Werkrealschüler, die der Betrieb anbietet. So können die Schülerinnen und Schüler in den Handwerksberuf hineinschnuppern und anschließend auch als Ferienjobber in der Firma arbeiten. „Wir bieten jedes Jahr zwei bis drei Praktika an und konnten darüber jedes Jahr einen Ausbildungsplatz mit einem geeigneten Kandidaten besetzen“, erklärt Roland Haid.