Anzeige: Zentral, ruhig und naturnah: 18 neue Wohnungen in der Innenstadt

Wohnraum in Nagold ist knapp, insbesondere, wenn es eine Wohnung nah am Zentrum und dennoch in ruhiger Lage sein soll. Ein Blick auf gleich mehrere der sieben Nagold umgebenden Berge, eine Gehminute zum Nagoldufer, fünf Gehminuten bis zum Stadtpark und zum Schlossberg, gleich mehrere Supermärkte fußläufig erreichbar – das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. „Fast“ ist das Schlüsselwort. Adolf und Thorsten Müller ist es gelungen, eines von Nagolds letzten Filetstücken in die Hände zu bekommen.

Das ebenerdige Grundstück in der Kanalstraße „verschwindet“ auf den ersten Blick in den ruhigen Wohngebietsstraßen. Die selbst am Wochenende bei schönem Wetter ruhige Nachbarschaft wirkt fast schon abgeschottet, aber dieser Eindruck täuscht. Nur wenige Meter weiter fließt die Nagold sacht vorbei und schaut auch hin und wieder mal ein Schwan über das Ufer. Idylle pur, wie sie auch im gerade mal fünf Gehminuten entfernten Stadtpark Kleb zu finden ist. Ein gemütlicher Sonntagsspaziergang gefällig? Kein Problem! Ein abgelegener Uferrandweg, gut befestigt, aber mit dem Charme eines Geheimtipps, führt mit Blick auf den Schlossberg direkt zu den weitläufigen Grünflächen, dem ganzjährig geöffneten Badepark sowie der blühenden Nagolder Innenstadt mit ihrem Einzelhandel, ihrer Gastronomie aus verschiedenen Küchenkulturen und ihrer Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs. Die seit einigen Jahren strikt eingeführte und kontrollierte Verkehrsberuhigung macht sich hier deutlich bemerkbar: Die Innenstadt gehört fast vollständig den Fußgängern und Radfahrern und ist damit ein Ort der Entspannung ab vom Verkehr und Trubel der restlichen Welt.

Wer es etwas sportlicher möchte, kann einen Abstecher auf den Sieben-Berge-Weg wagen, mit der Familie den Schlossberg erklimmen und die Burgruine besuchen oder über idyllische Felder eine kleine Tour „über den Berg hinüber“ in Richtung Rohrdorf unternehmen. Der Nagoldtal-Radweg führt quasi direkt vor der Haustüre vorbei, ist aber so geschickt gelegen, dass man die Radfahrer vom eigentlichen Grundstück aus nicht sieht, geschweige denn hört. Genau diese Lage hat es Adolf und Thorsten Müller angetan. Die Kombination aus Ruhe und Zentrumsnähe macht den zweiteiligen Gebäudekomplex mit 18 individuell geschnittenen Wohnungen zu einer Oase der Ruhe für die Bewohner, gewährt aber gleichzeitig Zugang zu den Vorteilen des Lebens mitten in der Stadt, wo man alles zu Fuß erledigen und entdecken kann – aber nicht muss.

Das Projekt in Kürze

In einem L sind zwei Gebäudeteile entlang der ruhigen Straße angeordnet, sodass sich die Gartenanteile, über die jede Erdgeschosswohnung verfügt, in Richtung sonnigem Südwesten öffnen. Zweieinhalb Geschosse geht es nach oben. Im ersten Obergeschoss bietet jede Wohnung einen einladenden Balkon zum Entspannen, im zweiten Obergeschoss findet sich auf einem Gebäudeteil ein Penthouse, auf dem anderen drei Wohnungen – allesamt inklusive einzigartiger Dachterrasse. Zwei barrierefreie Eingänge führen in die Gebäudeteile, zwei Aufzüge bringen Bewohner und Gäste stilvoll nach oben. In der Tiefgarage sowie auf den Außenstellplätzen finden die künftigen Eigentümer nicht nur ausreichend Stellplätze vor, sondern auch Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge, egal ob zwei oder vier Räder. Denn was den Neubau besonders macht, ist seine energetische Brillanz, wie Adolf Müller erklärt. In Sachen Energie haben Adolf und Thorsten Müller den Blick weit in die Zukunft gerichtet. Ihre Kunden sollen effizient und nachhaltig leben können. Auf dem Dach des Gebäudes wird eine leistungsstarke PV-Anlage zur Stromerzeugung installiert. Für eine spätere Erweiterung werden bereits alle Vorkehrungen getroffen. Zudem setzen Müllers auf die Energiegewinnung mittels Erdwärme. Dämmung und Co. sind natürlich entsprechend ausgeführt, sodass die Eigentümer mit wenigWärmeverlust rechnen dürfen.

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel, Visualisierung: Müller Massiv- und Holzbau