Anzeige Zeller Weihnacht erleben

Besucher dürfen sich auf mehr als 30 Verkaufsstände freuen, an denen sie schöne Geschenkideen und Artikel für die Adventszeit finden, verspricht der Veranstalter. Und wenn um 14.30 Uhr der Nikolaus die Bühne betritt, um seine Säckchen mit Schokolade, Äpfeln und Nüssen zu verteilen, werden Kinderherzen höher schlagen. Außerdem können sich die kleinen Besucher bei einer Fahrt auf dem nostalgischen Kinderkarussell verzaubern lassen. Für die älteren Generationen hat der Veranstalter ein tolles Programm auf die Beine gestellt: Bis in die Nacht kann man an der Bühne den Klängen lauschen, einfach mit Freunden plaudern, feiern und die Zeller Weihnacht erleben. Für eine angenehme Atmosphäre sorgt dabei die Band "Soul Affair", die mit handgemachter Pop-, Rock-, und Soulmusik die Gäste schwungvoll in eine vorweihnachtliche Stimmung versetzt.

Natürlich kommen auch Freunde kreativer Gaumenfreuden nicht zu kurz: Die kulinarische Genießer-Landschaft umfasst Ungarische Gulaschsuppe, geräucherte Forelle, Kinziger Jambalaya, Schupfnudeln, Flammenkuchen, Waffeln, heißen Likör und natürlich auch Klassiker wie Glühwein und Bratwürste.

Die Museumsfreunde warten zudem im weihnachtlich dekorierten Foyer des Storchenturmmuseums mit selbst gemachtem Kuchen und Kaffee auf. red/wa