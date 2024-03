Anzeige: Zehn Jahre Schüssele Immobilien GmbH

Die Schüssele Immobilien GmbH & Co. KG mit Firmensitz in Ettenheim feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Die insgesamt sechs Immobilienprofis betreuen und verwalten mittlerweile rund 1200 Wohneinheiten. Ein Ende des Höhenflugs ist nicht abzusehen.

Auf einem umkämpften Markt und bei ständig wechselnden Branchenanforderungen muss ein Unternehmen flexibel und leistungsstark sein, um als kompetenter Dienstleister zu bestehen. Mehr noch: um Kunden und Geschäftspartner gleichermaßen zu überzeugen. „In Erinnerung, im Kopf bleiben. Sympathisch und freundlich auftreten. Und mit Leistung überzeugen. Das war und ist mein Antrieb“, sagt Christian Schüssele, studierter Immobilienwirt und Geschäftsführer von Schüssele Immobilien GmbH & Co. KG. In diesem Jahr feiert er mit seinem Team das zehnjährige Bestehen des Unternehmens.

Das Schüssele Business: Immobilien, Hausverwaltung, Gebäudeservice

Seit der Gründung von Schüssele Immobilienprojekte durch Christian Schüssele im Jahr 2014 wächst das Unternehmen mit Sitz in Ettenheim bis heute kontinuierlich in unterschiedlichen Immobilien-und Hausverwaltungs-Geschäftsfeldern. Mit sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut und verwaltet das Unternehmen rund 1200 Wohneinheiten. Die Schüssele Immobilien GmbH & Co. KG ist zudem Kooperationspartner für das Bachelor-Studium der International Business School Freiburg.

Lesen Sie auch

„Wir machen seit zehn Jahren, was wir am besten können: alles rund um Immobilien.“

Was sich easy anhört, war es nicht. „Von selbst passiert in einem Unternehmen wenig bis nichts“, so Schüssele. Wer nur gründet und denkt, der Markt regelt den Rest, irrt sich. Man muss sich quasi immer wieder neu erfinden. Neue Ideen entwickeln, Möglichkeiten ausloten, Praxistauglichkeiten prüfen, den Realitätscheck machen und den Mut und die Kraft haben, Neues zu wagen. Dabei bestimmen veränderte Dynamiken am Markt und wachsende Kundenanforderungen den Takt. „Das ist anstrengend, bringt schon mal schlaflose Nächte, aber auch viel Freude. Unterm Strich würde ich sagen: klar, ich würde immer wieder gründen“, resümiert er.

Aktuell betreut und verwaltet die Schüssele Immobilien GmbH & Co. KG rund 1200 Wohneinheiten. Foto: Schüssele

Mehrere Meilensteine in den vergangenen zehn Jahren

In den vergangenen zehn Jahren ging es für Schüssele Immobilien stets bergauf. Ein Rückblick auf die wichtigsten Daten:

2014: Christian Schüssele gründet Schüssele Immobilienprojekte als Einzelfirma in Lahr.

2015: Verkauf, Vermietung, Verwaltung. Zum reinen Immobiliengeschäft kommt die Abteilung Hausverwaltung hinzu.

2016: Eröffnung einer Zweigstelle in Malterdingen. 2 neue Mitarbeiterinnen werden eingestellt.

2019: Das Unternehmen wächst weiter um drei Mitarbeiter/innen. Umzug an den gemeinsamen Standort Ettenheim mit modernen großen Räumlichkeiten und Büros.

2021: Aus Schüssele e. K. wird Schüssele Immobilien GmbH & Co. KG.

2024: Julia Schaaf wird zur Prokuristin ernannt

Übrigens: Auch „Südjungs KG“, das Haus- und Gebäudeservice-Unternehmen mit Sitz in Lahr/Ettenheim, stammt aus dem Hause Schüssele. Das Unternehmen erledigt innen wie außen alles rund ums Haus – Reinigung, Reparatur und Wartung unterschiedlichster Gebäudeteile. Dafür sorgen elf Mitarbeiter/innen.