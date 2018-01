Anzeige Zauberer, Hexen, Trolle und Co.

Höchste Erbauung verspricht dagegen eine Reisegesellschaft von Elfen und Prinzen, so schöne Leute sah man noch nie in Horb. Sie waren vom neuen Fahrplan auf der Gäubahn so begeistert, dass sie ihre Einhörner im Stall ließen und im IC mit Kaffeebar bis Horb geschaukelt sind. Am neuen Busbahnhof hielten sie erst mal eine Wunderkugel-Zukunft-Zeitreise-Session ab und waren überwältigt von den Potenzialen der Stadt und ihrer Bürger.