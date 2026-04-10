Die Geschichte der Buchhandlung Zaiser beginnt vor 180 Jahren. 1846 entschied sich der Stuttgarter Gottlob Zaiser, eine Buchdruckerei, Zeitung und Buchhandlung in Nagold zu erwerben und ihr seinen Namen zu geben. Bis heute ist das Familienunternehmen mit Buchhandlung, Schreibwarengeschäft und Druckerei ein fester Bestandteil der Nagolder Innenstadt und des örtlichen Einzelhandels mit seinen engagierten Fachkräften. In der Marktstraße finden Leseratten, Hobbyschmökerer und frisch gebackene Liebhaber des geschriebenen Wortes eine große Auswahl an Literatur für jeden Geschmack. Kinder- und Jugendbücher, Romane, Krimis, Sachbücher, Fantasy-Reihen und Werke zum aktuellen Zeitgeist stehen in den Regalen. Darunter gibt es immer wieder Bücher und Autoren, die sich besonderer Beliebtheit erfreuen. Zu diesen gehört Sebastian Fitzek. Seit langem hat Burhan Mutlugöz als Leiter der Buchhandlung versucht, den gefeierten Bestseller-Autor nach Nagold zu holen. Zum Jubiläum ist es ihm gelungen.
Anzeige Zaiser feiert sein Jubiläum mit dem Autor seines meistverkauften Buches
Jacqueline Geisel 10.04.2026 - 08:11 Uhr