Die Geschichte der Buchhandlung Zaiser beginnt vor 180 Jahren. 1846 entschied sich der Stuttgarter Gottlob Zaiser, eine Buchdruckerei, Zeitung und Buchhandlung in Nagold zu erwerben und ihr seinen Namen zu geben. Bis heute ist das Familienunternehmen mit Buchhandlung, Schreibwarengeschäft und Druckerei ein fester Bestandteil der Nagolder Innenstadt und des örtlichen Einzelhandels mit seinen engagierten Fachkräften. In der Marktstraße finden Leseratten, Hobbyschmökerer und frisch gebackene Liebhaber des geschriebenen Wortes eine große Auswahl an Literatur für jeden Geschmack. Kinder- und Jugendbücher, Romane, Krimis, Sachbücher, Fantasy-Reihen und Werke zum aktuellen Zeitgeist stehen in den Regalen. Darunter gibt es immer wieder Bücher und Autoren, die sich besonderer Beliebtheit erfreuen. Zu diesen gehört Sebastian Fitzek. Seit langem hat Burhan Mutlugöz als Leiter der Buchhandlung versucht, den gefeierten Bestseller-Autor nach Nagold zu holen. Zum Jubiläum ist es ihm gelungen.

Sebastian Fitzek ist seit 20 Jahren als Autor von Psychothrillern tätig und will dieses Jubiläum mit einer besonderen Lesereise feiern. Er will ausschließlich in Buchhandlungen auftreten - also an den Orten, die ihn groß gemacht haben. Die Nagolder Buchhandlung Zaiser ist eine der wenigen Stationen seiner Tour unter dem Motto „Back to the roots". Der Termin steht mit dem 19. November bereits fest. Das trifft sich gut, denn so ist diese außergewöhnliche Lesung mit einem der meistverkauften Autoren Deutschlands gleichzeitig Teil der Nagolder Literaturtage. Einen „Haken" gibt es allerdings: Sebastian Fitzek will für diese Veranstaltungsreihe ausschließlich im kleinen, familiären Rahmen auftreten. Das bedeutet, dass die Lesung in der Buchhandlung Zaiser stattfinden muss, in der etwa 150 Personen Platz haben.

Die Karten dürften dementsprechend binnen kürzester Zeit ausverkauft sein. Nach reiflicher überlegung hat das Zaiser-Team entschieden, am Samstag, 18. April, den Vorverkauf zu starten. Karten gibt es ausschließlich vor Ort in der Buchhandlung, telefonische Vorbestellungen oder Reservierungen sind nicht möglich. ,,Es ist ein echter Glückfall für uns, dass wir einen solchen Autor gewinnen konnten", freut sich Burhan Mutlugöz. ,,Die Veranstaltung wird ein absolutes Highlight werden."

Sneak Peak: Weitere Highlights im Rahmen der Nagolder Literaturtage und im Zeichen von 180 Jahre Zaiser.

Natürlich beschränkt sich eine Buchhandlung nie nur auf einen Autor. Für Burhan Mutlugöz und seine Kooperationspartner war klar, dass sie - wie immer - für die Literaturtage noch weitere interessante Schriftsteller gewinnen wollten. Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern, immerhin finden die Nagolder Literaturtage erst im Herbst statt. Doch ein paar Namen verrät der Buchhändler schon heute. So ist es ihm beispielsweise gelungen, einen jungen, erfolgreichen und außergewöhnlichen Autor von einer Lesung in Nagold zu überzeugen: Anfang 20 und noch mitten in seinem Studium der Germanistik und Filmwissenschaft, ist es Nelio Biedermann mit „Lazar" bereits gelungen, die Geschichte seiner eigenen Familie auf packende Weise in Worte zu fassen. Nelio Biedermann ist am Zürichsee aufgewachsen. Seine Familie stammt väterlicherseits aus ungarischem Adel, seine Großeltern flohen in den 1950er Jahren in die Schweiz. Die Handlung von „Lazar" beginnt in der ungarischen Hauptstadt Budapest am Anfang des 20.Jahrhunderts. Ein Roman wie eine Welt, die überwältigende Saga einer Familie, getrieben von der Liebe und der Sehnsucht nach ihr, in den Strudeln des Jahrhunderts. Fesselnd und berührend, zugleich voller Leichtigkeit, voller Träume und Geheimnisse, in denen sich die ganze Tragik und Schönheit der Existenz spiegelt. Und ob angesichts historischer Katastrophen oder schöner Sommertage - die ewige Frage, wie man leben soll. Definitiv etwas für neugierige und anspruchsvolle Leser. ,,Es kam lange nicht mehr vor", so Mutlugöz, ,,dass die gesamte Buchbranche so über ein Buch und einen Autor gesprochen und diskutiert hat."

Weitere Namen, die diesen Herbst im Programm der Literaturtage zu lesen sein werden, sind unter anderem Hannah Häffner mit ihrem großen Schwarzwaldroman „Die Riesinnen" und der bekannte Philosoph Hanno Sauer mit seinem aktuellen Buch „Klasse - Die Entstehung von Oben und Unten"

Darüber hinaus dürfen Buchfreunde mit dem Programm 2026 wieder durch verschiedene Genres streifen. Vorwiegend werden Erwachsene darin ihre Lieblingsbücher finden oder neue entdecken, es wird aber auch Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche geben. Burhan Mutlugöz -und seine Kooperationspartner Maria Gotterbarm (Volkshochschule) sowie Christina Grimm (Stadtbibliothek) - sind jetzt schon voller Vorfreude. Treuen Literaturtage-Besuchern dürfte es ebenso ergehen.

Autor: Jacqueline Geisel, Fotos: Jacqueline Geisel, Macus Höhn, Nelio Biedermann