2 Die repräsentative Eingangshalle mit der großen Empfangstheke vermittelt einen sehr guten ersten Eindruck von der großzügigen, lichtdurchfluteten, architektonisch gelungenen Raumgestaltung im Implaneum.Foto: BURKart Fotografie Foto: Schwarzwälder Bote

Wer in einem Rundgang das neue Implaneum erkundet, ist beeindruckt. "In unserer Zahnklinik steht das Wohl des Patienten im Mittelpunkt. Darauf ist alles ausgerichtet", unterstreichen die Inhaber. Diese Aussage sieht der Besucher bei seiner Tour durch die Räumlichkeiten in jeder Beziehung bestätigt.

Schon die repräsentative Eingangshalle mit der großen Empfangstheke vermittelt einen ersten Eindruck von der großzügigen, lichtdurchfluteten, architektonisch gelungenen Raumgestaltung in dieser Klinik. Hier begrüßt das Empfangspersonal Patienten und Besucher überaus freundlich und leitet sie kompetent weiter.

Sorgfältige Planung vermindert Wartezeiten

Über den gläsernen Aufzug erreicht man den Praxis-Bereich im zweiten Obergeschoss. An der Praxis-Rezeption bekommen die Patienten die genaue und fachkundige Auskunft, welcher Zahnarzt sie in welchem Zimmer behandelt und welche Behandlungsschritte an diesem Termin vorgesehen sind. "Wir legen großen Wert auf eine detaillierte und sorgfältige Planung der notwendigen Behandlung und der Terminvergabe. So können wir den Patienten unnötige Wartezeiten ersparen", erklärt Dr. Alexander Hopf, Gründer und Mitinhaber der Zahnklinik.

Es herrscht eine emsige Geschäftigkeit vor, alles läuft aber ruhig und ohne Hektik ab. An einem PC-Bildschirm gehen Zahnarzt und Mitarbeiter die nächsten Schritte einer Patientenbehandlung durch. Wer einen Blick in ein Behandlungszimmer oder einen OP-Raum werfen darf, erhält einen guten Eindruck von der hochprofessionellen Arbeit im Team und dem gelassen-gelösten Umfeld, in dem die Behandlung abläuft.

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal des Implaneums ist der Außenbehandlungs-Platz. Auf der Dachterrasse wurde für die Patienten die Möglichkeit geschaffen, sich in freier Natur mit Aussicht auf die schöne landschaftliche Umgebung behandeln zu lassen. "Eine Zahnreinigung beispielsweise unter freien Himmel in entspannter Atmosphäre bietet auch für unsere Angstpatienten das ideale Behandlungsumfeld", unterstreichen die Inhaber Dr. Alexander Hopf, Dr. Sandra Hartmann und Andreas Ruoss.

Modernes Dentallabor im Haus birgt Vorteile

Im ersten Obergeschoss lohnt sich für den Besucher ein Blick in das Dentallabor. Dort werden sämtliche zahntechnische Leistungen in hoher Präzision ausgeführt. "Da sich das mit einem 3D-Scanner und modernster Zirkonfräse ausgestattete Labor direkt in der Klinik befindet, können unsere Zahntechniker jederzeit bei den Besprechungen bezüglich Zahnfarbe, Zahnform und Zahnstellung dabei sein", erklärt Hopf. "Das bringt dem Patienten einige Vorteile. So ist der Zahntechniker bei den Einproben anwesend und kann sogleich kleinere Veränderungen am Zahnersatz vornehmen. Diese schnellen, kurzen Entscheidungswege verhindern längere Wartezeiten und garantieren ein kosmetisch und funktional optimales Ergebnis."