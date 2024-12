Für die evangelische und die Kirchengemeinden in Aistaig ist das Weihnachtsfest eine ganz besondere Zeit.

Über die Weihnachtsfeiertage laden die katholische Kirchengemeinde, die evangelische Kirchengemeinde und auch die Neuapostolische Gemeinde Oberndorf-Aistaig in Aistaig zu verschiedenen Gottesdiensten ein.

Die katholische Kirchengemeinde richtet am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, ab 10.30 Uhr einen Gottesdienst in der Maria-Königin-Kirche aus.

Lesen Sie auch

Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Dienstag, 24. Dezember, Heilig Abend, um 15 Uhr zum Familiengottesdienst mit der Jungschar ein. Um 17 Uhr beginnt dann der Gottesdienst zu Heilig Abend. Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, beginnt um 10.30 Uhr der Festgottesdienst zum ersten Christtag.

Die Gottesdienste der Neuapostolische Gemeinde Oberndorf-Aistaig finden in Aistaig in der Sulzerstraße 40 statt; am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember, beginnt der Weihnachtsgottesdienst um 9.30 Uhr.

Einen Jahresabschlussgottesdienst bietet die Neuapostolische Gemeinde am Sonntag, 29. Dezember, ab 9.30 Uhr an. Der Jahresauftaktgottesdienst ist am Sonntag, 5. Januar, ab 9.30 Uhr.