Anzeige: Zahlreiche Gäste bei Motocross in Schweighausen erwartet

Internationaler Spitzensport trifft auf Vereinsjubiläum: Der MSC Schweighausen feiert sein 65-jähriges Bestehen mit der Austragung des 53. ADAC-Motocross.
Für den MSC Schweighausen wird das Jahr 2026 ein ganz besonderes. Der traditionsreiche Motorsportverein feiert sein 65-jähriges Bestehen und lädt aus diesem Anlass am 20. und 21. Juni zum 53. ADAC-Motocross Schweighausen auf den Pflingstberg ein. Seit Jahrzehnten zählt die Veranstaltung zu den festen Größen im südbadischen Motocross-Kalender und zieht Fahrer sowie Zuschauer weit über die Region hinaus an. Zum Vereinsjubiläum haben die Verantwortlichen ein Programm zusammengestellt, das hochklassigen Motorsport, Nachwuchsförderung und geselliges Vereinsleben miteinander verbindet.