Anzeige: Zahlreiche Gäste bei Motocross in Schweighausen erwartet

Für den MSC Schweighausen wird das Jahr 2026 ein ganz besonderes. Der traditionsreiche Motorsportverein feiert sein 65-jähriges Bestehen und lädt aus diesem Anlass am 20. und 21. Juni zum 53. ADAC-Motocross Schweighausen auf den Pflingstberg ein. Seit Jahrzehnten zählt die Veranstaltung zu den festen Größen im südbadischen Motocross-Kalender und zieht Fahrer sowie Zuschauer weit über die Region hinaus an. Zum Vereinsjubiläum haben die Verantwortlichen ein Programm zusammengestellt, das hochklassigen Motorsport, Nachwuchsförderung und geselliges Vereinsleben miteinander verbindet.

Das diesjährige Mottolautet: „Eine alte Idee in neuem Gewand“. Im Mittelpunkt steht die Wiederbelebung eines traditionsreichen Wettbewerbs – des internationalen Alemannen-Pokals. Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie reizvoll: Fahrer aus dem historischen Alemannengebiet, das sich von Südhessen über das Elsass und die Schweiz bis nach Norditalien erstreckt, sollen in Schweighausen aufeinandertreffen und sich sportlich messen.

Der Alemannen-Pokal findet am Sonntag, 21. Juni, statt und verspricht Motorsport auf höchstem Niveau. Um den Wettbewerb besonders attraktiv zu gestalten, hat der Verein Preisgelder in Höhe von rund 8.000 Euro ausgelobt. Dadurch ist es gelungen, zahlreiche starke Fahrer aus Deutschland und dem europäischen Ausland für die Veranstaltung zu gewinnen. Zu den bekanntesten Teilnehmern zählt Tom Koch, ehemaliger Werksfahrer von Beta und Teilnehmer der Motocross-Weltmeisterschaft MXGP. Gemeinsam mit weiteren Spitzenfahrern wird er für packende Rennen und spannende Positionskämpfe sorgen.

Erfahrene Fahrer und schnelle Nachwuchstalente

Doch nicht nur die internationale Konkurrenz steht im Fokus. Der Sonntag bietet mit den Klassen BW-Cup Senioren und BW-Pokal Open weiteren hochklassigen Motorsport. Insgesamt erwartet der Verein rund 85 Fahrer in den drei ausgeschriebenen Klassen. Die Zuschauer dürfen sich damit auf ein abwechslungsreiches Rennprogramm mit erfahrenen Routiniers, ambitionierten Amateuren und schnellen Nachwuchstalenten freuen.

Am Samstag gehört die Bühne traditionell den jüngsten Fahrern. Zum 28. Mal veranstaltet der MSC Schweighausen die Rennen der Jugendklassen und unterstreicht damit seine langjährige Bedeutung für die Nachwuchsförderung im Motocross-Sport. In den Klassen 50, 65, 85 und 125 Kubikzentimeter sammeln junge Talente wertvolle Rennerfahrung und kämpfen um wichtige Meisterschaftspunkte. Ergänzt wird das Programm durch einen Lauf zur Baden-Württembergischen Motocross-Meisterschaft Open. Die Resonanz auf die Veranstaltung zeigt, welchen Stellenwert das Motocross in Schweighausen weiterhin besitzt.

Bereits zwei Wochen vor dem Rennwochenende haben sich in den vier Jugendklassen und für den BW-Pokal Open mehr als 90 Fahrer angemeldet. Damit zeichnet sich ein deutlich stärkeres Teilnehmerfeld als im Vorjahr ab.

Damals hatten Parallelveranstaltungen in Baden-Württemberg zu geringeren Starterzahlen geführt. Umso erfreulicher ist die Entwicklung für die Organisatoren, die sich nun wieder auf voll besetzte Startgatter und zahlreiche spannende Rennen freuen können. Besonders stolz ist der MSC Schweighausen auf die eigene Nachwuchsarbeit. Insgesamt gehen an beiden Veranstaltungstagen zahlreiche Fahrer aus den eigenen Reihen an den Start. In den Jugendklassen vertreten Jonas Ackermann und Silvan Weiß die Farben des Vereins. Im BW-Pokal Open ruhen die Hoffnungen auf Jonas Zähringer sowie Robin und Julius Sillmann. Für die Lokalmatadore ist das Heimrennen auf dem Pflingstberg traditionell einer der Höhepunkte der Saison.

Hinter der Veranstaltung steht ein großer organisatorischer Aufwand, der Jahr für Jahr von zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern getragen wird. Wochenlange Vorbereitungen sind notwendig, um die Rennstrecke herzurichten, die Infrastruktur aufzubauen und den reibungslosen Ablauf für Fahrer, Teams und Zuschauer sicherzustellen. Gerade im Jubiläumsjahr zeigt sich einmal mehr die starke Verbundenheit des Vereins mit der Region und die große Unterstützung durch Mitglieder, Sponsoren und freiwillige Helfer.

Warm-up Party und Public Viewing als Rahmenprogramm

Auch das Rahmenprogramm in diesem Jahr kann sich wieder einmal sehen lassen. Am Samstagabend lädt der MSC Schweighausen erneut zur beliebten Warm-up-Party ein. Motorsportfans und Besucher haben dabei die Gelegenheit, den ersten Veranstaltungstag gemeinsam ausklingen zu lassen. Als besonderes Extra wird in diesem Jahr das Fußballspiel der Weltmeisterschaft Deutschland gegen die Elfenbeinküste live übertragen. So haben Fans die Möglichkeit, am Motocross teilzunehmen und trotzdem kein Tor zu verpassen und ein spannendes Spiel in geselliger Atmosphäre zu genießen. Der Eintritt zur Party ist frei.

Für die Besucherinnen und Besucher ist während des gesamten Wochenendes bestens gesorgt. Die Parkmöglichkeiten befinden sich direkt an der Landstraße Richtung Freiamt und sind im Eintrittspreis bereits enthalten. Ein umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken sorgt dafür, dass sich junge und alte Motorsportfans rundum wohlfühlen können. Am Sonntag haben Kinder bis sechs Jahre freien Eintritt. Schüler und Jugendliche bis 15 Jahre zahlen sechs Euro, Erwachsene 13 Euro.

Foto: Endrik Baublies

Mit seinem 65-jährigen Bestehen blickt der MSC Schweighausen auf eine lange und erfolgreiche Vereinsgeschichte zurück. Gleichzeitig zeigt das diesjährige Rennwochenende, dass der Verein auch weiterhin lebendig, engagiert und zukunftsorientiert ist. Die Mischung aus internationalem Spitzensport, engagierter Nachwuchsarbeit, regionaler Verwurzelung und ehrenamtlichem Einsatz macht das ADAC-Motocross Schweighausen seit Jahrzehnten zu einer besonderen Veranstaltung. Wenn am 20. und 21. Juni die Motoren auf dem Pflingstberg aufheulen, dürfen sich Fahrer und Zuschauer gleichermaßen auf ein Motorsportfest freuen, das dem Jubiläum des MSC Schweighausen einen würdigen Rahmen verleiht. Der Verein lädt alle Motocross-Begeisterten, Familien und Freunde des Motorsports herzlich ein, gemeinsam 65 Jahre MSC Schweighausen zu feiern und ein spannendes Rennwochenende zu erleben.