Am Freitag, 4. Dezember, sind alle an der Aktion beteiligten Geschäfte durchgehend von 9 bis 20 Uhr geöffnet, einige sogar bis 22 Uhr. Am Samstag, 5. Dezember, sind sämtliche Läden durchgehend von 9 bis 18 Uhr offen. An beiden Tagen gibt es zudem eine Gutscheinaktion. In einigen Geschäften besteht an beiden Tagen die Möglichkeit, für 7,77 Euro einen Gutschein im Wert von 15 Euro für jede anwesende Person zu erwerben. Vor dem Modehaus Bertsch ist die Weihnachtshütte aufgestellt. Es gibt Glühwein, Apfelpunsch und Schömberger Rostbratwurst zum Mitnehmen. Den Erlös spendet das Modehaus der Kinderklinik Schömberg.