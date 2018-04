Anzeige "Woodpeckers" mit Bühnenjubiläum

D

as Vollmaringer Frühlingsfest beginnt in diesem Jahr am Samstag, 28. April, mit der Lederhosen- und Dirndlparty. Die Live-Band "Herz-Ass" bringt wie schon in den Vorjahren zünftige Festzelt-Stimmung aus dem bayerischen Oberroth nach Vollmaringen. Mit 25 verschiedenen Instrumenten bewegen sie sich zwischen Volksmusik und Partyschlager. Im Festzelt gibt es eine Tanzfläche direkt vor der Bühne. Der Abend hat sich in den letzten Jahren als generationenübergreifende Gaudi etabliert – das richtige Outfit sind selbstverständlich Dirndl und Lederhose.

Am Sonntag, 29. April, ist das Festzelt ab 11 Uhr geöffnet – ein optimales Ziel für Wanderer, Fahrradfahrer und Ausflügler. Es gibt wieder Mittagessen aus der Küche von Stephan Kapp, Wirt der "Krone" in Altbulach, und ein reichhaltiges Kuchenangebot. Zur Unterhaltung spielen die Musikvereine aus Simmersfeld (ab 11 Uhr), Gündringen (ab 13 Uhr), Marschalkenzimmern (ab 15 Uhr) und Göttelfingen (ab 17 Uhr).