Anzeige Wolfacher Stadtbrunnenfest

Die neue ortsansässige Firma "Seeger Baustoffe" stellt sich erstmals vor und möchte laut Gewerbevereinschef Reinhold Waidele nicht nur Handwerker und Geschäfte, sondern auch Privatpersonen ansprechen. Der städtische Bauhof präsentiert sich dort ebenfalls, was schon fast einer Sensation gleicht, denn in den 1990er-Jahren war der Bauhof zuletzt in einen Tag der offenen Tür involviert. Nach 20 Jahren "Abstinenz" soll er nun wieder eingebunden werden, so die Idee von Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert. Auch das Vital-Center mit der Salzgrotte schließt sich an.

Wer sich fragt, wohin mit dem Auto, der kann sich auch in diesem Punkt über eine gute Organisation freuen. Die Parkflächen seien großzügig ausgewiesen. Zudem könnten die Besucher mit dem Pendelverkehr in die Stadt fahren, betont der Gewerbevereinschef beim Pressegespräch in der Küchenlounge Geiger.

Neben Informationen und spannenden Einblicken verspricht der Sonntag ebenfalls beste Unterhaltung:

Auf der Sparkassenbühne vor dem Rathaus sind wahre Stimmwunder zu sehen und zu hören, denn das Trio Soul-Affair ist bereits zum zweiten Mal zu Gast auf dem Stadtbrunnenfest. Die ergreifende Stimme der Leadsängerin Vicky Weissbrodt, sowie der mehrstimmige Backgroundgesang, garantieren schon jetzt viel Applaus vom Publikum.

Ein anderer Sound hingegen ist auf der Automobilschau in der Hauptstraße zu hören. Auf dieser präsentieren sich mehrere Autohäuser aus Wolfach und der Region und informieren über die neuesten Trends ihrer Branche. Und das Beste ist: Die Autos dürfen nicht nur bewundert, sondern auch angefasst werden. Das Probesitzen ist dabei selbstverständlich Ehrensache. Wie können die Besucher sonst aus etwa 60 nagelneuen Modellen ihr Traumauto finden?

Die Augen aufzuhalten, um den einen oder anderen Schatz zu finden, empfiehlt sich auch auf dem großen Flohmarkt. Am Damm wird dabei das Herz der Schnäppchenjäger höher schlagen.

Modebegeisterte werden sich hingegen eher am "Volksbank Catwalk" wiederfinden. Acht Models von sieben Geschäften werden Damen-, Herren- und Sportbekleidung präsentieren, und erstmals auch Brautmode, teilt Marc-Leon Schwarzer, Beirat Handel des Gewerbevereins mit. Die Catwalk-Bühne ist diesmal verlängert, gibt Waidele bekannt: Auf circa 40 Metern laufen die Damen in hohen Schuhen über den Steg. Die Shows ab 14 und 16 Uhr sind jeweils identisch.

Zwischen den Modeschauen geht es auf dem "Volksbank Catwalk" aber auch musikalisch hoch her. Das Alphorn-Duo Edelweiß musiziert von 13.30 bis 15.30 Uhr. Die Musiker haben sich bereits in der Topszene des Schweizer Alpenspiels qualifiziert. "Ich bin gespannt, wie das klingt auf der Kinzig", so Waidele über die Akustik.

Nach so vielen akustischen, informativen und visuellen Eindrücken meldet sich auch irgendwann der Magen zu Wort. Ein Glück, dass an allen Veranstaltungsorten für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein wird und ein vielfältiges Angebot für die Besucher bereitsteht. So können sie es sich einerseits in den örtlichen Gastronomien, Eisdielen und Bäckereien mit ihren Cafés bequem machen oder aber sich an weiteren Straßenständen kulinarisch verwöhnen lassen.

Wer das gute Essen wieder abtrainieren möchte, sollte sich um 15 Uhr vor der Sparkassenbühne einfinden. Bei Chunnys Fitness Tanz Studio mit Zumba Kits-Aufführungen bleibt keiner mehr ruhig stehen. Auch für die Beschäftigung der kleinen Besucher ist gesorgt. Auf einem Kinderkarussell sowie einer Hüpfburg können die Kinder ihren Spieldrang stillen.red/tk