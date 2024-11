Wohlfühlatmosphäre ist im Luftkurort Wolfach immer garantiert. Das gilt ganz besonders im Dezember. Denn in der Vorweihnachtszeit hält der Gewerbeverein Wolfach unter dem Motto „Wolfacher Adventssterne“ drei Aktionen bereit.

Der erste Adventsstern ist die Glücksguldenaktion in der Zeit vom 30. November bis zum 24. Dezember. Wie immer erhalten die Kunden in teilnehmenden Geschäften und Gastronomiebetrieben pro Einkauf einen Glücksgulden, ab diesem Jahr in neuem Format und Layout. Zu gewinnen gibt es Heimatkärtle-Gutscheine im Gesamtwert von 1500 Euro. Hauptgewinn ist ein von der Sparkasse Wolfach gesponserten Gutschein im Wert von 500 Euro. Die Ziehung der Gewinner erfolgt Anfang Januar. Die Teilnahmebedingungen sind auf der Homepage des Gewerbevereins (www.gewerbeverein-wolfach.de) veröffentlicht.

Der zweite Adventsstern ist ein neuer digitaler Adventskalender auf Facebook und Instagram. Im Zeitraum vom 1. bis 24. Dezember wird jeweils täglich über die beiden Social-Media-Kanäle ein „Adventstürchen“ geöffnet. Hinter jedem Türchen befinden sich dabei attraktive Gutscheine und Sachpreise im Gesamtwert von 4300 Euro.

Der dritte Adventsstern erstrahlt am 6. Dezember mit der Nikolausaktion. In Zusammenarbeit mit dem Schlosshof-Advent-Team wird der Nikolaus des Gewerbevereins Wolfach dieses Jahr seine Geschenke an die Kinder beim Schlosshof-Advent am Freitag, 6. Dezember, um 17 Uhr verteilen. Der Nikolaus liest eine Weihnachtsgeschichte und wird mit den Kindern singen. Für das leibliche Wohl und den entsprechend stimmungsvollen Rahmen sorgt in bewährten Weise die Schlosshof-Advent- UG. Der Gewerbeverein Wolfach wünscht allen Bürgern und Besuchern eine frohe und besinnliche Adventszeit.