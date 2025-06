Anzeige: Wohnraumerweiterung durch Aufstockung oder Anbau

Die Hess Holzbau GmbH & Co. KG stockt Gebäude auf oder erweitert den Wohnraum durch Anbau.

Die Aufstockung ist eine effiziente Möglichkeit, zusätzlichen Wohnraum zu gewinnen, ohne dass das Grundstück vergrößert werden muss. Wer sein bestehendes Gebäude um ein oder mehrere Stockwerke erweitern will, ist bei der Hess Holzbau GmbH & Co. KG gut aufgehoben. „Je nach Ihren individuellen Bedürfnissen planen wir für Sie eine Dach- oder Geschossaufstockung“, so das Unternehmen. „Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch bei den erforderlichen Genehmigungen und arbeiten mit unseren eigenen oder den von Ihnen gewünschten Architekten und Statikern zusammen.“

Dämmung und Fassade

Holzbau Hess übernimmt ebenso die Dämmarbeiten und die Fassadengestaltung sowie den kompletten Dachaufbau des neu gewonnenen Wohnraums.

Lesen Sie auch

Eine Dachaufstockung ist zugleich auch eine sinnvolle Investition, wenn ohnehin die Sanierung des Dachs ansteht. Eine umfassende Dachsanierung mit Dachdämmung, neuer Eindeckung und Dachflächenfenstern kann nach wie vor über die deutsche Förderbank KfW gefördert werden.

Energieeffizient, langlebig

Foto: Lothar Herzog

„Ein Plus an Wohnraum durch einen Anbau an ein bestehendes Gebäude ist eine kreative Lösung, die die Firma Hess Holzbau ebenfalls gerne für Sie plant und realisiert. Wer genügend Fläche zur Verfügung hat, kann mit Hess als professionellen Partner einen energieeffizienten und langlebigen Anbau verwirklichen.“ Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig, und Hess entwickelt gemeinsam mit dem Kunden ein passendes Konzept und setzt dieses um. Alle weiteren anfallenden Arbeiten wie der Einbau der Fenster, die Gestaltung der Fassade und den anschließenden Innenausbau des neu gefertigten Wohnraums werden ebenso von der Firma Hess übernommen.

Hess plant und baut in flexibler Holzrahmenkonstruktion

„Hess plant und baut Ihr Projekt in flexibler Holzrahmenkonstruktion – handwerklich präzise und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt“, so das Unternehmen weiter. „Mittels 3D-Laserscanning ist es uns möglich, ein millimetergenaues Aufmaß des Bestands anzufertigen. Dadurch können die angepassten Holzrahmenelemente von uns in der firmeneigenen Montagehalle vorgefertigt und bei Ihnen vor Ort schnell montiert werden.“

Leistungen aus einer Hand

Hess bietet alle Leistungen aus einer Hand und begleitet den Kunden Schritt für Schritt zur Realisation des Wunschprojekts.

Die Hess Holzbau GmbH & Co. KG: „Rufen Sie unter 07422/ 519330 an, um einen Termin zu vereinbaren. Wir sind auch per Mail unter info@hess-holzmontage.de erreichbar.“ Weitere Infos gibts im Internet unter www.hess-holzmontage.de und auf Instagram @hess.holzmontage.holzbau.