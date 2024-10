1 Foto: Sülzle Baukonzept/Sülzle Baukonzept

In Holzhausen steht jetzt auf dem einstigen „Waldhorn“-Grund ein klimafreundlicher Neubau.









Link kopiert



Mit dem Effizienzhaus 40-Neubau auf dem früheren Grundstück der Gastwirtschaft „Waldhorn“ in Sulz-Holzhausen öffnet das Sulzer Unternehmen „Sülzle Baukonzept“ am Sonntag, 27. Oktober, die Tür in eine aktuelle Effizienz-Premiumklasse und setzt beim modernen klimafreundlichen Neubau im Geschosswohnungsbau einen neuen Maßstab.