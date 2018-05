Anzeige Wohnen mitten im Ort

Starke Wohnungsnachfrage

Für Ortsvorsteher Daniel Steinrode ist die Wohnbebauung auf dem Kronenareal ein "tolles Projekt, weil so mitten im Ort zwölf neue Wohnungen geschaffen werden". Und das ist in seinen Augen auch gut so, denn "es herrscht in Vollmaringen eine starke Nachfrage für Wohnraum".

Vor allem durch die Nähe zur Autobahn gibt es viele Interessenten aus der Region Stuttgart, und Daniel Steinrode betont: "Vollmaringen ist attraktiv mit guter Anbindung, schöner Lage und einem aktiven Vereinsleben." Künftig auch um zwölf hochwertige Eigentumswohnungen reicher, die alle entweder einen Balkon oder im Erdgeschoss eine Terrasse erhalten. Verbunden sind die beiden Häuser über ein gemeinsames Untergeschoss, in dem sich Parkplätze, Abstellräume und die Technikzentrale befinden. Der Zugang erfolgt über ein Treppenhaus mit Aufzug im Zwischenhof.

Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 70 und 125 Quadratmetern, wobei derzeit noch vier Wohneinheiten zum Verkauf stehen – zwei sehr hochwertige und attraktive Penthouse-Wohnungen sowie zwei familiengerechte, große Wohnungen mit Garten im Erdgeschoss, die während des Richtfestes besucht werden können.