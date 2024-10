Das Villinger Unternehmen SWR GmbH bietet in Bad Dürrheimer Top-Lage noch drei Wohnungen zum Verkauf. Das Mehrfamilienhaus entstand nach rund 20 Monaten Bauzeit und darf am Samstag, 12. Oktober, besichtigt werden. Der Innenausbau kann nach individuellen Wünschen ausgeführt werden.

Nach einer Bauzeit von nur 20 Monaten wurde am Lindenplatz 7 – genau nach Zeitplan – ein hochmoderner, komfortabler Neubau fertiggestellt.

Das Gebäude, das ehemals über mehrere Jahre leer stand, bietet heute insgesamt neun Parteien ein neues Zuhause.

Sechs Wohnungen konnten direkt verkauft werden. Drei der Einheiten stehen aktuell noch zum Verkauf.

Zwei der noch zu habenden Wohnungen sind 3,5-Zimmer-Wohnungen, einmal mit 106,49 Quadratmetern, einmal mit 108,26 Quadratmetern. Die dritte Wohnung verfügt über 2,5 Zimmer und hat 63,44 Quadratmeter.

Drei Wohneinheiten am Lindenplatz 7 stehen noch zum Verkauf. Foto: Annette Bammert

Bei der Ausstattung, den Handwerksunternehmen und bei den Materialien legt die SWR GmbH Wert auf höchste Qualitätsstandards.

Komfort und Sicherheit werden großgeschrieben

Großflächige dreifach verglaste Fenster, ein behindertengerechter Aufzug und barrierefreie Zugänge sowie Parkettböden sind ebenso eine Selbstverständlichkeit wie die hochwertige Ausstattung in den Bädern.

Auch das Thema Sicherheit spielt eine große Rolle. So werden zum Beispiel die Wohnungseingangstüren mit einer Dreifachverriegelung versehen und die Türgegensprechanlage mit einer Kamera ausgestattet.

Der gesamte Innenausbau der drei zum Verkauf stehenden Wohnungen kann nach individuellem Kundenwunsch ausgeführt werden.

Die Käufer können also die Fliesen, Bodenbeläge, die Bäder sowie die Malerarbeiten direkt nach den eigenen Vorlieben durchführen lassen. Als Villinger Unternehmen legt die SWR GmbH sehr großen Wert darauf, dass die beauftragten Handwerksunternehmen alle aus der näheren Umgebung kommen.

Die begrünten Außenanlagen laden zum Verweilen ein. Foto: Annette Bammert

„Diese Arbeitsweise hat sich seit vielen Jahren bewährt, denn so werden die hohen Qualitätsstandards umgesetzt und gleichzeitig die Region gestärkt“, berichtet Geschäftsführer Stefan Weißer.

Langjährige Partnerunternehmen aus der Region

Mit dem Großteil der Partnerunternehmen arbeite man schon seit vielen Jahren zusammen und können sich so immer auf erstklassige Ergebnisse bei den zahlreichen Bauprojekten verlassen. Die SWR GmbH begleitet Bauprojekte – von der Erschließung des Grundstücks über die Planungsphase bis hin zu Fachplanungen – von Anfang an mit langjähriger Erfahrung.

Bei der gesamten Ausstattung des Mehrfamilienhauses legt die SWR GmbH großen Wert auf höchste Qualitätsstandards. Foto: Annette Bammert

Im Leistungsportfolio des Unternehmens sind die Beratung und der Verkauf direkt vom Bauträger genauso wie die Kostenermittlung für die Finanzierung, Ausschreibungen, die Handwerkerauswahl und die Bauleitung enthalten. Abgedeckt sind Industriebau, Gewerbebau und Wohnungsbau. In allen Bereichen trifft interessante Architektur auf Praktikabilität.

Im neuen Mehrfamilienhaus am Lindenplatz 7 bietet das Experten-Team der SWR GmbH am Samstag, 12. Oktober, einen Tag der offenen Tür für Interessenten an.Von 10 bis 13 Uhr stehen die Türen des Mehrfamilienhauses geöffnet, damit die Besucher sich selbst ein Bild von dem großzügigen Schnitt der Wohnungen machen können.Zusätzlich können auch gleich die Außenanlagen und die Bepflanzung in aller Ruhe bestaunt werden.

In Villingen ebenfalls noch Wohnung zu haben

In der Waldstraße in Villingen steht ein weiteres Großprojekt des Unternehmens kurz vor dem Abschluss. Hier warten noch zwei Wohnungen mit je 67,02 Quadratmetern auf Käufer und auf den Endausbau.

Weitere Informationen zu den Bauprojekten gibt es auch unter www.swr-bau.de, per E-Mail unter info@swr-bau.de oder telefonisch unter 07721/ 88 48 90.