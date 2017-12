Anzeige Wohn- und Geschäftshaus belebt Innenstadt

Lediglich noch Einheiten mit zweimal 100 und einmal 68 Quadratmetern Wohnfläche stehen zum Erwerb. Am kommenden Samstag öffnet dann ein großer Markt der Drogeriekette Rossmann seine Pforten. Die Werbung leuchtet seit einigen Tagen rot am Haus in der Wilhelmstraße. Gleichzeitig startet in der zum Technischen Rathaus hin benachbarten Filiale der Bäckerei Raisch samt Café der Betrieb.

Zielorientiert gearbeitet

Am 5. Juli 2016 hatte nach den Vorarbeiten der symbolische erste Spatenstich für das Gebäude stattgefunden. Marquardt sprach damals von einem außergewöhnlichen Projekt, das von der Qualität des Standorts geprägt werde. Lob zollte er der Stadtverwaltung, wo ungewöhnlich schnell, pragmatisch und zielorientiert gearbeitet werde, wofür er Bürgermeister Klaus Mack und Bauamtsleiter Peter Jung-Teltschik danke. Das Stadtoberhaupt unterstrich, dass sich das Vorhaben gut in die Umgebung einfüge.

Dies gilt wohl auch, wenn zwischendurch Stimmen laut wurden, die den Komplex vom Tal her zu hoch fanden. Aber natürlich muss das Gebäude auch von der Bergseite ansehnlich sein. So sind sich die meisten Betrachter einig, dass die baulich nicht einfache Situation eine gute Lösung gerade auch für die Bismarckstraße erfahren hat. Bei der teilweisen Natursteinverkleidung und Gestaltung der Zugangsbereiche wie der umgebauten Treppe von der Wilhelm- zur Bismarckstraße wurde auf die Auswahl von geeignetem, zum Bestand passenden Material geachtet.

Die Entstehung wurde von der ersten Idee bis zur Auswahl des Bauträgers von der Steg Stadtentwicklung GmbH begleitet. Deren Leiter der Bauland- und Projektentwicklung, Oliver Matzek, zeigte sich beim symbolischen Spatenstich im Juli 2016 ebenfalls von der Zusammenarbeit mit der Stadt angetan. Anerkennung zollte er den "Plan 7 Architekten" und namentlich Architektin Ulrike Beckmann, der auch die Umsetzung mit in die Hände gelegt war.

Erwartet werden kann, dass der Wunsch von Mack und dem Gemeinderat, die Wilhelmstraße zu beleben, mit dem Projekt ein Stück weit in Erfüllung geht. Zur Verwirklichung beigetragen hat an dem exponierten und besondere Anforderungen stellenden Platz die Förderung durch das Land aus dem Landessanierungsprogramm.