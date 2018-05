Anzeige Wohn(t)räume werden wahr

Bernhard Groß ist Maler- und Lackiermeister sowie staatlich geprüfter Gestalter. Seit 1999 führt er in Oberwolfach sein eigenes Malergeschäft, das einst sein Ausbildungsbetrieb "Maler Fritsch" war. Mittlerweile verwirklicht Bernhard Groß "Großartige Wohn(t)räume" in der gesamten Region und freut sich auf die Eröffnung seiner Filiale am Sonntag. Für die Hausacher wird in erster Linie Raumausstatterin Anja Herrmann als Ansprechpartnerin vor Ort sein, geöffnet ist von Dienstag bis Samstag, 9 bis 12.30 Uhr. Nachmittags bleibt das Geschäft geschlossen, Termine sind nach Vereinbarung möglich.

Nach seiner Ausbildung zum Maler- und Lackierer im Oberwolfacher Malerbetrieb Fritsch hat Bernhard Groß dort als Geselle gearbeitet und sich zwischen 1992 bis 1994 zum Maler- und Lackiermeister sowie staatlich geprüften Gestalter weitergebildet. Nach vier Jahren als Meister in Esslingen am Neckar übernahm er 1999 den Oberwolfacher Malerbetrieb und Raumausstattung Fritsch.

2008 folgte die Umfirmierung in das Unternehmen Bernhard Groß, mit der die Modernisierung der Ausstellung- und Verkaufsräume in Oberwolfach einherging. 2009 und 2013 folgten Weiterbildungen in Sachen Wohnbereich- und Lebensmittelindustrie sowie Brandschutz-Beschichtungen. 2015 erwarb Groß die Malerwerkstatt und modernisierte sie. Mit der Eröffnung der Hausacher Filiale ändern sich die Öffnungszeiten in Oberwolfach. Künftig wird das Ladengeschäft von Montag bis Freitag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr sowie nach Terminvereinbarung geöffnet haben.

Übrigens: Wer am Sonntag vorbeikommt, darf sich auf eine kleine Willkommensüberraschung freuen. stö