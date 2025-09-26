Anzeige: „Woche des Sehens“ vom 8. bis 15. Oktober bei Optikmal

Die weichen Braun- und Rottöne des Herbstes sind bald wieder zu sehen. Das wechselhafte Wetter zaubert bunte Regenbogen an den Himmel. Unsere Kinder und Enkel toben im Laub und wir schauen ihnen lächelnd dabei zu – hoffentlich für immer. Die Welt hat so viel zu bieten, was wir mit unseren Augen tagtäglich erfassen. Farben, Formen, Bewegungen und vor allem: Gesichter. Die Sehkraft ist einer von nur fünf Sinnen, mit denen wir unsere Umwelt wahrnehmen und erleben. Umso wichtiger ist es, dass wir sie gut pflegen und regelmäßig überprüfen lassen. Genau dazu lädt Ulrich Schaffert anlässlich der „Woche des Sehens“ in seinen Fachhandel in der Nagolder Innenstadt ein.

Das Sehzentrum Optikmal steht seit 25 Jahren für Gesundheit rund um das Auge. Ulrich Schaffert selbst setzt sich dafür auf vielseitige Weise ein, sei es durch stete Fortbildung, die Ausbildung junger Fachleute oder ehrenamtliches Engagement. Die Aktionswoche, bei der die Augengesundheit und das Sehvermögen im Fokus stehen, ist also genau das Richtige für den Augenoptikermeister und Optometristen, um auch in Nagold für mehr Vorsorge und Achtsamkeit für die eigenen Fenster in die Seele und die Welt zu werben. „Gutes Sehen ist Lebensqualität“, weiß Ulrich Schaffert. Deshalb sei es besonders wichtig, die Augen und das Sehvermögen regelmäßig untersuchen zu lassen. Veränderungen können so frühzeitig erkannt und gegebenenfalls entgegengewirkt werden. Ein Routine-Checkup wie beim Arzt, wenn man so will. Und das mit deutlich schnellerer Terminvergabe. Das Ziel ist es, das Bewusstsein für die Bedeutung gesunder Augen zu stärken und mögliche Sehprobleme frühzeitig zu erkennen.

Die „Woche des Sehens“, die in ganz Deutschland begangen wird, findet vom 8. bis zum 15. Oktober statt. In diesem Zeitraum sind alle Interessierten zum kostenfreien Augen-TÜV bei Optikmal eingeladen. „Viele Menschen bemerken gar nicht, wie sich ihre Sehkraft schleichend verändert“, erklärt Ulrich Schaffert. „Ein kurzer, fachgerechter Sehtest kann wertvolle Hinweise geben – ganz ohne lange Wartezeiten oder Kosten.“ Der kostenlose Augen-TÜV im Sehzentrum Optikmal umfasst die Messung der Sehschärfe, eine Überprüfung des zentralen Gesichtsfeldes (zur Früherkennung von Sehnervschädigungen), die Analyse des Augeninnendrucks (Hauptrisikofaktor für Grünen Star) sowie einen Test des Nachtsehens.

Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um kurze Terminabsprache gebeten – telefonisch unter 07452 / 81 65 8-1 oder per E-Mail an info@optikmal.de. Spontane Besucher sind ebenfalls herzlich willkommen.

26. SEPTEMBER 2025 Sehzentrum Optikmal Marktstraße 61 72202 Nagold Telefon: 07452 / 81 65 8-1 E-Mail: info@optikmal.de www.optikmal.de

Über die „Woche des Sehens“

Die „Woche des Sehens“ ist eine seit 2002 jährlich stattfindende Informationskampagne. Sie rückt die Wichtigkeit guten Sehens im Alltag sowie die Situation von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen in den Fokus. Ein Höhepunkt ist der Welttag des Sehens am 9. Oktober. Weltweit nutzen Fachorganisationen diesen Tag, um über vermeidbare Erblindung aufzuklären und Prävention zu fördern. Außerdem geht es bei der „Woche des Sehens“ darum, über die Lage sehbehinderter und blinder Menschen sowohl in Deutschland als auch in den ärmsten Ländern der Welt zu informieren und für die Situation der Betroffenen zu sensibilisieren. Für die Kampagne verantwortlich zeichnet der Deutsche Blinden und Sehbehindertenverband e.V.

Für die Jahre 2025 und 2026 lautet das Motto: „Auf neuen Kanälen zurück zu den Wurzeln!“ Die Partner beabsichtigen die Rückbesinnung auf den ursprünglichen Kampagnenkern und damit auf die zwei genannten Ziele. Neu dazu kommt die Strategie, mit der dieser Markenkern zukünftig in die Öffentlichkeit getragen werden soll. Dafür wird der Kommunikationsmix neu zusammengesetzt, was sich in der Weiterentwicklung der Webseite unter www.woche-des-sehens.de sowie der verstärkten Nutzung der sozialen Medien niederschlagen wird. Die Woche des Sehens setzt aber nicht ausschließlich auf neue Impulse, sondern auch auf bewährte Elemente. So werden die lokalen Aktionen erhalten, die jährlich von den unterschiedlichsten Akteuren durchgeführt werden. Als analoges Element sollen sie die digitalen Kommunikationsmaßnahmen ergänzen.

Die „Woche des Sehens“ auf einen Blick

8. bis 15. Oktober Optikmal Nagold kostenfreier Augen-TÜV inklusive Messung der Sehschärfe, Überprüfung des zentralen Gesichtsfeldes, Analyse des Augeninnendrucks und Test des Nachtsehens

Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um kurze Terminabsprache gebeten – telefonisch unter 07452 / 81 65 8-1 oder per E-Mail an info@optikmal.de.