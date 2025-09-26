Anzeige: „Woche des Sehens“ vom 8. bis 15. Oktober bei Optikmal

Die weichen Braun- und Rottöne des Herbstes sind bald wieder zu sehen. Das wechselhafte Wetter zaubert bunte Regenbogen an den Himmel. Unsere Kinder und Enkel toben im Laub und wir schauen ihnen lächelnd dabei zu – hoffentlich für immer. Die Welt hat so viel zu bieten, was wir mit unseren Augen tagtäglich erfassen. Farben, Formen, Bewegungen und vor allem: Gesichter. Die Sehkraft ist einer von nur fünf Sinnen, mit denen wir unsere Umwelt wahrnehmen und erleben. Umso wichtiger ist es, dass wir sie gut pflegen und regelmäßig überprüfen lassen. Genau dazu lädt Ulrich Schaffert anlässlich der „Woche des Sehens“ in seinen Fachhandel in der Nagolder Innenstadt ein.
Das Sehzentrum Optikmal steht seit 25 Jahren für Gesundheit rund um das Auge. Ulrich Schaffert selbst setzt sich dafür auf vielseitige Weise ein, sei es durch stete Fortbildung, die Ausbildung junger Fachleute oder ehrenamtliches Engagement. Die Aktionswoche, bei der die Augengesundheit und das Sehvermögen im Fokus stehen, ist also genau das Richtige für den Augenoptikermeister und Optometristen, um auch in Nagold für mehr Vorsorge und Achtsamkeit für die eigenen Fenster in die Seele und die Welt zu werben. „Gutes Sehen ist Lebensqualität“, weiß Ulrich Schaffert. Deshalb sei es besonders wichtig, die Augen und das Sehvermögen regelmäßig untersuchen zu lassen. Veränderungen können so frühzeitig erkannt und gegebenenfalls entgegengewirkt werden. Ein Routine-Checkup wie beim Arzt, wenn man so will. Und das mit deutlich schnellerer Terminvergabe. Das Ziel ist es, das Bewusstsein für die Bedeutung gesunder Augen zu stärken und mögliche Sehprobleme frühzeitig zu erkennen.