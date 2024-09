Interessierte können in der Woche von Montag, 16., bis Freitag, 20. September, die Freie Musik- und Kunstschule Musikum Lahr in der Hansastraße 1 besuchen und sich in Ruhe in den einzelnen Fächern der Musik und der Kunst umschauen.

Die Anwesenheitszeiten und Tage der jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer finden sich auf der Homepage www.musikum-lahr.de. Dort ist auch eine Übersicht über die einzelnen Kurse aufgelistet – gestaffelt nach Altersklassen.

Lesen Sie auch

Während der Woche der offenen Tür läuft der Unterricht ganz normal weiter. Eine tolle Chance für die Gäste, mit den Lehrern ins Gespräch zu kommen und sie kennenzulernen. Natürlich können auch Erfahrungen mit den anwesenden Schülern ausgetauscht werden. So wird der echte Unterrichtsalltag direkt erlebbar.

„Wir wollen Neugier für die Musik im Allgemeinen wecken“, beschreibt Joachim Volk vom Leitungsteam die Absichten der Aktion. „Jeder ist herzlich willkommen.“ Das gelte für jede Altersklasse, verspricht Stephanie Volk, die ebenfalls dem Leitungsteam angehört: „Die jüngste Schülerin – im Rahmen der musikalischen Früherziehung – ist sechs Monate jung, die älteste 78 Jahre.“ Ohnehin gebe es erfreulich viele erwachsene Schüler, die „sich mit dem Erlernen eines Instruments einen Kindheitstraum erfüllen möchten“.

Ganzjährig kümmern sich 24 Lehrkräfte in den Bereichen Musik und Kunst um die aktuell 380 Schüler. Die vielen Erfolge bei Wettbewerben wie „Jugend musiziert“ basieren auf der Philosophie des Musikums. Danach steht der Schüler mit seinen Neigungen und Begabungen im Mittelpunkt.

Bereits seit vielen Jahren arbeitet das Musikum mit regionalen Musikvereinen sehr erfolgreich zusammen. „In Kooperation mit der Städtischen Musikschule gibt es die Möglichkeit, in verschiedenen Orchestern zu spielen“, verweist Marco Kaulke vom Leitungsteam auf ein neues Angebot. In jedem Frühjahr gibt das Musikum Kindern und Jugendlichen Vorbereitungskurse in Theorie und Gehörbildung für das JMLA in Bronze und Silber – ein Angebot, das von Musikvereinen in diesem Jahr so gut wie nie zuvor genutzt wurde.

Mithilfe der musikalischen Früherziehung lernen Kinder in sehr jungem Alter den Umgang mit Instrumenten. Foto: Volk

Die Voraussetzungen für Digitales lernen und Online- Unterricht sind längst geschaffen – ein Angebot, das viele Schülerinnen und Schülerwahrnehmen. Beispielsweise hat jeder Schüler einen über das Musikum finanzierten Zugang zu EARZ, um sich im Bereich Gehörbildung, Rhythmustraining und Musiktheorie über den Instrumentalunterricht hinaus weiterbilden und die Fähigkeiten vertiefen zu können.

Musizieren trägt zur Steigerung der Lebensqualität bei

Kaulke will ins Bewusstsein bringen, dass es nicht nur um die fachliche, sondern auch um die persönliche und soziale Förderung der anvertrauten Schüler geht: „Eine musikalische Ausbildung fördert Eigenschaften wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Stetigkeit oder auch dranzubleiben, wenn es einmal schwerer wird.“ Dabei handele es sich um Kompetenzen, die später im Beruf unabdingbar sind. „Musik hören und insbesondere Musizieren ist aber auch wie ein Feuerwerk im Kopf, es verbessert die geistigen Fähigkeiten und trägt zur Steigerung der Lebensqualität bei“, fügt Kaulke an. Dies sei wissenschaftlich belegt.

Für einen guten Start bietet das Musikum ausführliche Beratungen und eine kostenlose Schnupperstunde an. Fachlich qualifizierte und engagierte Pädagogen fühlen sich persönlich verantwortlich, lebenslange Freude an der Musik und der Kunst zu vermitteln. Damit dies auch künftig so bleiben kann, unterstützt der hauseigene Förderverein „Pro Musikum“, wo er kann. So spendete er kürzlich ein hochwertiges Saxofon für die jüngeren Schüler. Selbstverständlich freut sich der Förderverein jederzeit über neue Mitglieder.

Mit seinem Konzertsaal ist das Musikum jüngst vom Ober- in das Erdgeschoss umgezogen. „Mit rund 50 Plätzen ist die Kapazität des neuen Saals für unsere Vorspiele optimal, freut sich Joachim Volk.“ Zudem sorge er für eine verbesserte energetische Nachhaltigkeit.

Gutschein verschenken

Wer seinen Liebsten ein ganz besonderes Präsent überreichen möchte, kann einen Gutschein für eines der attraktiven Angebote des Musikums, unter anderem für musikalische Früherziehung oder Instrumentalunterricht, verschenken.