Anzeige Wo Mandeln und Maroni locken

Wie gewohnt erstreckt sich das Marktgelände von der Fußgängerzone Untere Vorstadt über den Kurt-Georg-Kiesinger-Platz, die Fußgängerzonen Bahnhofstraße und Marktstraße bis zur Oberen Vorstadt. In über 80 geschmückten Holzhütten und Ständen bieten die Marktbeschicker ihre Ware an; Mandelduft, Maroni und Glühwein laden ein, zu verweilen und die reiche Auswahl an möglichen Geschenken zu begutachten – für alle ist etwas dabei.

Attraktionen werden wie immer die Weihnachtsbaumpyramide und die Bühne auf dem Kurt-Georg Kiesinger-Platz, die Weihnachtskrippe mit der Heiligen Familie und lebenden Tieren sowie eine weitere kleine Bühne für musikalische Darbietungen auf dem Bürgerturmplatz sein – auch dieser ist in diesem Jahr in das Marktgeschehen eingebunden; es befinden sich dort neben mehreren Verkaufsständen ein Christbaumverkauf und ein zweites Karussell. Am Freitag und Samstag können die Kinder den spannenden Geschichten der Märchenerzählerin lauschen und am Sonntag beim Puppentheater in eine andere Welt eintauchen.

Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag um 18 Uhr auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz durch Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, das HGV-Vorstandsteam, den Nachtwächter und den Nikolaus, der natürlich Geschenke für die Kinder dabei hat. Zum achten Mal in Folge findet am Samstagabend das "Winter-City-Open-Air" auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz statt – der Auftritt des Gospelchors "Voices, Hearts and Souls" beginnt um 17 Uhr, der der Band "Südlich von Stuttgart" um 19 Uhr. Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag und Samstag von 8 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.