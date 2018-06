Anzeige Wissen und Entertainment

D

abei wird es interessante Vorträge zu verschiedenen Themen geben. Nicht nur Referenten wie Aron Pfaff von "Fraunhofer EMI", Martin Henselmann von "K+E Langer", Ralf Schönfelder von "SIX SIGMA TOOLS" sowie Dr. Keller von "Aesculap" werden zu hören sein. Auch Vorträge von Professor Dr. Mark Otto, der einen Einblick über Erodiertechnologien und deren erfolgreiche Anwendung gibt, Dr. Schilling, der einen Vortrag über Fertigungszellen hält, oder ein Vortrag über die Genauigkeit per Knopfdruck von Jan Behrens werden angeboten. Begleitend dazu findet eine Hausmesse statt, bei der a die neue "SMART HSC MP11" sowie das "exeron"-Technikum, die zum Jubiläum fertiggestellt wurden, präsentiert werden. Am Abend heißt es "exeron im Schwabenalter". Man trifft sich zum Auftritt des Kabarettisten Christoph Sonntag im Rottweiler Kraftwerk.