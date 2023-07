Herr Gutmann, Sie sind seit 2022 Bürgermeister von Schwanau. Was gefällt Ihnen so sehr in der Gemeinde mit ihren vier Ortsteilen?

Die Offenheit und Herzlichkeit der Bürger, aber auch das rege Vereinsleben. Mit rund 60 Vereinen ist das Spektrum an Freizeitaktivitäten riesig. Insbesondere die Jugendarbeit hat dabei einen hohen Stellenwert. Bei dieser Gelegenheit gilt es auch einmal, danke zu sagen an die zahlreichen engagierten Menschen aller Generationen, die unsere Gemeinde so lebens- und liebenswert machen. Zudem zeichnet sich Schwanau durch seine wunderschöne Landschaft und Natur aus.

Was unterscheidet Schwanau von anderen Gemeinden in der Region?

Schwanau mit den vier Ortsteilen liegt direkt an der Grenze zu Frankreich und hat auch einen Autobahnanschluss, der für Berufspendler ideal ist. Aufgrund der Lage in der Rheinebene sind die Radwege sehr gut erschlossen, was einen hohen Naherholungswert mit sich bringt. Wir wohnen in einer schönen, von vielen Fachwerkhäusern geprägten Gegend, die durch Seen und die herrliche Auenlandschaft zahlreiche Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung bietet.

Der Osterbrunnen in Wittenweier wird jährlich in der Woche vor Ostern eingeweiht. Foto: Gemeinde Schwanau

Welche Veranstaltungen sollte man unbedingt einmal besucht haben?

Es gibt viele tolle Veranstaltungen und Vereinsfeste, die Besucher aus der Region und darüber hinaus nach Schwanau bringen. Ein gutes Beispiel ist der Osterbrunnen in Wittenweier, der seit 18 Jahren mit Tausenden Eiern liebevoll gestaltet wird. Die Reit- und Fahrturniere, die „Beach-Days“, das traditionelle Musikfest, Theateraufführungen oder auch Veranstaltungen im „Heimethüs“ dürfen im Vereins- und Kulturkalender der Gemeinde Schwanau nicht fehlen.

Nahezu unberührte Natur vom Wasser aus kennenlernen und erleben: Auf der Elz und in den Rheinauen können wunderschöne Bootstouren unternommen werden. Foto: Gemeinde Schwanau

Wie verbringt man in Schwanau am besten seine Freizeit?

In der Natur, in Vereinen oder bei einer der zahlreichen Veranstaltungen.

Wie steht es in Ihrer Gemeinde um Industrie und Gewerbe?

Es existieren Industriegebiete in den Ortsteilen Allmannsweier, Nonnenweier und Ottenheim wo sich Entsorgungsbetriebe, Dienstleister, Tunnelbau, Handwerksbetriebe und Handel angesiedelt haben. Dieser gesunde Branchenmix ist sicher hervorzuheben. Durch die geografische Lage hat Schwanau mit seiner direkten Autobahnanbindung optimale Voraussetzungen für Gewerbeansiedlungen.

Was möchten Sie unseren Lesern mitteilen?

Das hohe bürgerliche und ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist das „Herzstück“ der Gemeinde Schwanau. Engagieren Sie sich bitte auch in der Zukunft für das Allgemeinwohl, um Schwanau weiterhin attraktiv und lebenswert gestalten zu können.

Das Gespräch führteThomas Kroll