Brücke von Tradition zu Innovation“ – mit diesem Motto wirbt die Gemeinde Neuried bereits seit vielen Jahren. Es ist jedoch nicht nur eine schöne Phrase, sondern steht für die große Vielseitigkeit, welche den Charme der Gemeinde ausmacht:

Von Landwirtschaft bis Hightech ist in dem facettenreichen Wirtschaftsstandort alles vertreten. Das idyllische Dorfleben in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Städten Offenburg, Kehl, Lahr und Straßburg machen Neuried als Wohnort sehr attraktiv. Nicht nur die Brücke ins benachbarte Frankreich, sondern auch die gedanklichen Brücken zwischen den fünf Ortsteilen Altenheim, Ichenheim, Dundenheim, Schutterzell und Müllen erzeugen einen starken Gemeinschaftssinn und ein harmonisches Zusammenleben.

Bildung & Soziales: Mit insgesamt neun Kindergärten, zwei Grundschulen und der Realschule im Ortsteil Ichenheim bietet Neuried ein umfangreiches Erziehungs- und Bildungsangebot, das sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientiert.

Neben der Einrichtung des Jugenzentrums (JuZe) im Ortsteil Altenheim und einem sehr aktiven Jugendgemeinderat werden auch die älteren Generationen beispielsweise mit der Seniorenwerkstatt in das Gemeindeleben integriert.

Eine gelebte Inklusion und Integration zeigt sich auch in der aktiven Willkommens- und Unterstützungskultur für Schutzsuchende aus aller Welt. Mit dem „Netzwerk Gastfreundschaft“ arbeiten Ehrenamtliche aus allen Ortsteilen, die beiden Kirchengemeinden sowie die Gemeindeverwaltung Hand in Hand, um Menschen in Not zu helfen und ein friedliches Miteinander zu schaffen.

Im Altenheimer Heimatmuseum wird Geschichte lebendig. Foto: Gemeinde Neuried

Einkaufen & Gastronomie: Über die Grenzen hinaus sind die Gasthäuser und Märkte bekannt, die zu gemütlichen Stunden, Bummeln, Einkaufen und Schlemmen ins Ried einladen. Vom Flammenkuchen bis zum Feinschmecker-Menü – Gastlichkeit ist in allen Neurieder Ortsteilen zu Hause.

Ein einzigartiges Highlight ist das Europäische Forum am Rhein, in welchem Kunst, Kultur und Genuss unter einem Dach vereint sind. Neben dem regulären Einzelhandel werden in der landwirtschaftlich geprägten Gemeinde auch saisonal verfügbare und somit frische Lebensmittel in Bauernläden oder 24/7-Selbstbedienungsautomaten angeboten.

Sehenswertes: Nicht nur im Heimatmuseum in Altenheim kann man in die Vergangenheit eintauchen – auch Kirchtürme, Denkmäler, Mühlen und Fachwerkhäuser, verteilt über das gesamte Gemeindegebiet, erzählen Neurieds Geschichte.

Der Skulpturenrundweg, der durch alle fünf Ortsteile führt, lädt mit einer Mischung aus historischen und modernen Sehenswürdigkeiten zum Verweilen, Nachdenken und Staunen ein. Auch der BureRadweg bietet interessante Eindrücke, indem die vielseitige Landwirtschaft mit Info-Tafeln auf der Strecke erläutert und gleichzeitig direkt auf Feldern, Höfen und Bauernläden sichtbar wird.

Auch ein Ausflug zum Rheinufer direkt am Grenzübergang der Pierre-Pflimlin-Brücke lohnt sich: als architektonischer Hingucker beherbergt das Europäische Forum am Rhein eine künstlerische Dauerausstellung und ein Amphitheater im obersten Stockwerk, in welchem die deutsch-französische Kooperation durch Aufführungen des bi-nationalen Theaters BAAL regelmäßig ihren Ausdruck findet.

Die Gemeinde Neuried hat in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag gefeiert. Im Winter hatte jeder Haushalt ein 68-seitiges Jubiläumsmagazin im Briefkasten. Foto: Gemeinde Neuried

Vereine & Veranstaltungen: Neuried besitzt mit mehr als 100 Vereinen eine große und vielfältige Vereinslandschaft. Ob Sport, Musik, Soziales, Kultur, Faschingszunft, Feuerwehr oder Skat – durch diese bunte Mischung ist über das ganze Jahr was los. Hinzu kommen die traditionellen Veranstaltungen wie der Ichenheimer Jahrmarkt, die Hofladentour und der Kreativmarkt, welche zum ausgiebigen Stöbern und Shoppen ins Ried einladen. Beim Open-Air Theater des BAAL kommen auch Kulturliebhaber auf Ihre Kosten.

Freizeit & Natur: Neuried hat aber auch abgesehen von der großen Vereinslandschaft in Sachen Freizeit eine Menge zu bieten: Spiel, Sport und Abenteuer genauso wie Ruhe und Entspannung. Der Rheinwald macht Lust auf eine Kanutour oder eine Erkundung des Auenwildnis-Pfades.

Zahllose Radwege locken zu abwechslungsreichen Fahrten durch die idyllische Riedlandschaft. Wer einige Höhenmeter zurücklegen möchte, hat den Schwarzwald und die Vogesen in unmittelbarer Nähe und kann sich auf dem Rückweg in einem der natürlichen Badeseen abkühlen. Auch Fußballgolf, Ballonfahrten und „Intuitives Bogenschießen“ sorgen in Neuried für unvergessliche Gemeinschaftserlebnisse.

Infrastruktur & Wirtschaft: Neuried vereinigt Tradition und Geschichte mit moderner Geschäftstätigkeit. Daher ist die Wirtschaft in Neuried geprägt durch einen gesunden Branchenmix von Gewerbe-, Dienstleistungs- und Landwirtschaftsbetrieben.

Mit seiner zentralen Lage inmitten des Städtedreiecks Lahr – Kehl – Offenburg glänzt die Gemeinde durch die schnellen Anbindungsmöglichkeiten ans deutsche und französische Autobahnnetz, zum Rheinhafen Kehl sowie zu den Flughäfen in Straßburg und Lahr. Ob aus dem Gewerbegebiet oder vom Acker – Neurieder Handelswaren sowie Sand und Kies werden regelmäßig Hunderte von Kilometern über den Rhein verschifft und weltweit vermarktet.

Einen hohen Stellenwert hat hierbei die Neurieder Landwirtschaft, insbesondere der traditionelle Tabakanbau. Aber auch die zahlreichen Industrie- und Handwerksbetriebe genießen einen sehr guten Ruf und bieten den Menschen sichere Arbeitsplätze.

Aldner Beach Days

Vom 7. bis 11. Juni werden wieder Tausende Menschen zu den Aldner Beach Days strömen und Neuried in den Ausnahmezustand versetzen. Los geht es am Mittwoch, 7. Juni, mit einem Beachhandballturnier für Firmenmannschaften, anschließend sorgen die „Wilden Engel“ im Festzelt für Partystimmung. Einen Tag darauf sind die Hobbyteams an der Reihe, ehe die Gäste abends bei der Karaoke-Party ihr Talent beweisen können. Am Freitag warten ein Beach-Blitz-Turnier sowie später die große Mallorca-Party mit Ikke Hüftgold und Isi Glück. Den Abschluss bilden am Wochenende ein Beach-Fun-Turnier sowie das German-Beach-Open-Turnier. Musikalische Gäste sind am Samstag und Sonntag Afrob und DJ Esposito.