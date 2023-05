Friesenheim – ein schönes Stück Baden ... so lautet der Slogan der liebens- und le-benswerten Gemeinde. Friesenheim breitet sich von der Rheinebene bis in die Vorgebirgszone des Schwarzwaldes aus. Eine hohe Lebensqualität ist hier garantiert! Denn in Friesenheim sind alle Voraussetzungen geschaffen, damit sich Einwohner, Touristen und die Wirtschaft jederzeit rundum wohl fühlen.

Bildung & Soziales: Egal, in welchem Alter man ist - Friesenheim hat im Bereich „Bildung und Soziales“ für alle Altersgruppen etwas zu bieten.

Unter den Bereich „Frühkindliche Bildung“ fällt die Kinderbetreuung, die in Friesenheim sowohl die Kindertagespflege als auch Kindertageseinrichtungen beinhaltet. Tagesmütter oder -väter können sich gut auf die individuellen Belange jedes einzelnen Kindes einlassen und flexible Betreuungszeiten anbieten. Sieben Tageseinrichtungen in allen Ortsteilen ermöglichen eine optimale Organisation von Familie und Beruf.

Im Bereich der schulischen Bildung ist Friesenheim mit fünf Grundschulen sowie einer Realschule und Werkrealschule ausgestattet. Eine Außenstelle der VHS ist auch vorhanden.

Die außerschulische Bildung kommt in Friesenheim ebenfalls nicht zu kurz: Zahlreiche Angebote für Jugendliche machen die Gemeinde auch für die Heranwachsenden attraktiv. Der Jugendclub bietet tolle Entfaltungsmöglichkeiten und Mitgestaltungsräume in Form von Jugendbeteiligung, Jugendhearing, der Gestaltung der Kulturschatzjagd und des Ferienprogramms.

Bildung wird in Friesenheim großgeschrieben. Auf dem Foto ist die Realschule und Werkrealschule zu sehen. Foto: Christian Jung

„Lebenslanges Lernen“ ist in aller Munde. In Friesenheim gibt es einen bunten Strauß voller Möglichkeiten, sich auch im Alter aktiv einzubringen.

Um die Integration voranzutreiben, gibt es ein Integrationskonzept, das Ziele und Maßnahmen zum Gelingen von Integration enthält.

Infrastruktur & Wirtschaft: Friesenheim ist ein starker und innovativer Wirtschaftsstandort. Denn in der Gemeinde sind alle Voraussetzungen geschaffen, damit sich sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber rundum wohl fühlen. Mehr als 830 Gewerbebetriebe haben sich für den Wirtschaftsstandort Friesenheim mit seiner hohen Wohnqualität entschieden, was einer Steigerung um etwa 22 Prozent in den vergangenen fünf Jahren entspricht.

Friesenheim hat hervorragende Standortbedingungen zu bieten. Eine sehr gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur lässt keinen Wunsch offen. Sämtliche Verkehrswege stehen den Gewerbetreibenden in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Auch die übrige Infrastruktur ist überzeugend. Die wichtigsten Institutionen sind vor Ort oder in der näheren Umgebung vorhanden.

Vereine & Veranstaltungen: Die Fasent wird in der Gemeinde und ihren Ortsteilen alle Jahre wieder groß zelebriert: Ob Friesenheimer Fasentzunft, Driewili-Stampfer, Narrenzunft Höllenbrut (beide Friesenheim), Feuerhexen (Heiligenzell), Stänglihocker ((Oberschopfheim), Krabbe-Schenkel, Vollmerwald-Hexen (beide Oberweier) oder Kruttstumpe (Schuttern) – den Narren aus allen Ortsteilen fallen während der fünften Jahreszeit immer wieder Wege ein, die Straßen unsicher zu machen.

Wer eine musikalische Ader hat, steht vor der Qual der Wahl: Neben den Musikvereinen und den Katholischen Kirchenchören aller fünf Ortsteile gibt es noch die Chorgemeinschaft Eintracht Oberschopfheim, den Evangelischen Kirchenchor Friesenheim, den Gesangverein Liederkranz Schuttern, die „Gospel Generation“, die Harmonikafreunde Schutterklänge, den Männergesangverein Harmonie Oberweier sowie den Musikzug und den Posaunenchor Friesenheim.

Große Auswahl in Sachen sportliche Aktivitäten

Und auch wer sich gerne sportlich betätigen möchte, wird in Friesenheim mit Sicherheit fündig. Zu den Vereinen, die sich jederzeit über Nachwuchs freuen, gehören unter anderem die Angelsportvereine aus Friesenheim und Oberschopfheim, die Angler und Naturfreunde Schuttern, die Bike Union Friesenheim, der Gesundheits & Reha Sportverein Friesenheim, die Gymnastikgruppe Gross Oberweier, der Kegelsportverein SKC Oberweier, der Radsportclub Friesenheim, der Schützenverein Oberschopfheim, die Sportvereine aus Friesenheim, Heiligenzell, Oberschopfheim und Oberweier, der Tennisclub Blau-Weiß Oberweier, der Tischtennisclub Friesenheim, die DJK Oberschopfheim, der Turn- und Sportverein Schuttern, die Turnvereine aus Friesenheim und Oberschopfheim sowie der Wintersportclub Friesenheim.

Selbstverständlich war das längst noch nicht alles, was das Friesenheimer Vereinsleben zu bieten hat. Auch Freunde anderer Freizeitbeschäftigungen außer Fasent, Musik und Sport kommen auf ihre Kosten. So zum Beispiel bei der BUND-Ortsgruppe Friesenheim, der DLRG-Ortsgruppe Friesenheim-Schuttern, dem Förderkreis der Oberweierer Heimatgeschichte, den Fördervereinen der Freiwilligen Feuerwehren Friesenheim, Oberschopfheim und Schuttern, den Haus- und Gartenfreunden Heiligenzell oder den Historischen Vereinen mehrerer Ortsteile – um nur einige zu nennen.

„NOVA“ und „Frie-Night“ sind die Jahreshöhepunkte

Eines haben alle Vereine gemein: Sie sorgen das ganze Jahr über mit ihren Veranstaltungen für gesellige Zusammenkünfte. Viele davon finden in der Sternenberghalle statt. Als Aushängeschilder, die auch über die Region hinaus einen großen Bekanntheitsgrad erlangt haben, gelten die von der Werbegemeinschaft organisierte „Frie Night“ sowie die „NOVA“ inklusive Bürgerfest.

Die „Frie-Night“ verwandelt Friesenheim jedes Jahr in eine große Festmeile. Foto: Bohnert-Seidel

Die „Frie Night“ gilt als längste Friesenheimer Einkaufsnacht mit Straßenfest. Am Freitag, 30. Juni, wird sich die Gemeinde wieder in eine große Festmeile verwandeln. Bunte musikalische Unterhaltung garantieren verschiedene Bands und Djs. Bei der „NOVA“ werden sich vom 15. bis 17. September zahlreiche Aussteller in und vor der Sternenberghalle präsentieren. Begleitet wird die „NOVA“ wieder vom Bürgerfest. Beste Unterhaltung auf und abseits der Bühne ist vorprogrammiert.

Sehenswertes: Viel zu sehen gibt es nicht nur im historischen Ortskern, wo das Rathaus (16. Jahrhundert) und der 1548 errichtete Stockbrunnen viele Blicke auf sich ziehen. Das Schlössle in Heiligenzell (1313) und die Leutkirche in Oberschopfheim (12. Jahrhundert) sind nicht nur wegen ihrer jahrhundertealten Geschichte äußerst interessant.

Nicht nur im historischen Ortskern gibt es viel zu sehen: Das 1313 erbaute Schlössle in Heiligenzell ist alleine schon aufgrund seiner jahrhundertealten Geschichte einen Besuch wert. Foto: Tom Küpper

Die beeindruckende Klosterkirche hat nicht nur eine Höhe von 75 Metern, sondern auch eine große Geschichte vorzuweisen. Ein Teil der vorhandenen Gebäude stammt aus der Blütezeit des Klosters Schuttern. Zum einen war es das wahrscheinlich älteste Benediktinerkloster am Oberrhein, zum anderen ist in der Klosterkirche das älteste nichtrömische Bildmosaik nördlich der Alpen zu finden.

Neben den jeweils in den Ortskernen angesiedelten Kirchen – wie beispielsweise die 1496 erbaute evangelische Kirche – gibt es auch Begegnungsstätten „im Grünen“. Denkmale wie Wegkreuze sind im ganzen Ort zu finden.

In „Geschichte(n)“ ist die Vergangenheit allgegenwärtig. Davon hat Friesenheim jede Menge zu bieten. Was Friesenheim mit den Römern, Kaiser Heinrich II., der französischen Königin Marie Antoinette oder aber mit dem Fahrrad zu tun hat, erfahren Interessierte im Heimatmuseum in Oberweier. Dort sind Dokumente, Bildmaterial, Funde aus der Römerzeit und weitere erhaltenswerte Gegenstände ausgestellt.

Im Heimatmuseum Oberweier wird Geschichte lebendig. Foto: Tom Küpper

Die Spuren römischer Siedlungen reichen sehr weit zurück: die bereits 1800 Jahre alten Fundamente der einstigen römischen Straßenstation sind im Freilichtmuseum zu besichtigen.

Natur & Gastronomie: Landschaftliche Schönheit, so weit das Auge reicht. Inmitten einer idyllischen Wald- und Reblandschaft zwischen Schwarzwald und Rhein ist Friesenheim das ganze Jahr über eine Reise wert! Die landschaftliche Schönheit ist in jeder Jahreszeit zu spüren.

Friesenheim ist durch seine besondere geografische Lage ein Eldorado für Nordic Walker, Wanderer und Radfahrer. Wer sich erholen oder inmitten eines grünen Paradieses aktiv sein will, ist hier genau richtig. Traumhafte Wanderwege führen durch Weinberge und an schönen Aussichtspunkten im 1600 Hektar großen Tannen- und Mischwald vorbei. Mountainbiker finden auf ausgeschilderten Wegen ideale Bedingungen vor. Sportbegeisterte können in Friesenheim fast 500 Höhenmeter zurücklegen.

Nach einer anstrengenden Wanderung lohnt sich die Einkehr bei einem der vielen Winzer. Deren edle Tropfen genießen unter Weinkennern einen guten Ruf. Auch die Edelbrände der Erzeuger sind vielfach prämiert und immer eine Versuchung wert. Wer die gute exquisite „badische Küche“ kennen-lernen möchte, ist in Friesenheim genau richtig. Aber auch Küchen aus anderen Ländern und Kulturen sind selbstverständlich vertreten.

Sprung ins kühle Nass gefällig? Die beiden Baggerseen in Schuttern sind hierzu bestens geeignet. Foto: Christian Jung

Erholung pur verschafft der Campingplatz Baggersee Schuttern – einfach entspannen und nichts tun, sich von der Sonne verwöhnen lassen oder in einem der zwei Baggerseen ins kühle Nass abtauchen. Sportangebote wie Bolzplatz, Beachvolleyball und Minigolf, die gemütliche Gaststätte „Seehaus“ runden das Wohlfühl-Angebot ab.