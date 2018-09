Anzeige "Wir machen Bewegung für fast jeden möglich"

Dazu möchte das insgesamt fünfköpfige Team nun an einem zweiten Standort beitragen. Das Therapie und Trainingszentrum Physio & Power wird es künftig nicht nur in Stammheim in der Justinus-Kerner-Straße 6 geben, sondern auch im Gesundheitszentrum Altburg in der Spindlershofstraße 2.

"Die Physiotherapie, früher als Krankengymnastik bezeichnet, sehe ich als Einstieg in das betreute Training", erläutert Sara Humpf ihr Konzept. Dadurch sollen die Patienten, die zu Physio & Power kommen, wieder in ihre Alltagswelt zurückfinden und möglichst alles wieder tun können wie zuvor.

Betreuung und Begleitung – darin sieht Sara Humpf die Kernkompetenz von Physio & Power, denn: "Unsere Bewegungsangebote sind ganz speziell auf die Probleme und Schwachpunkte unserer Patienten und Kunden zugeschnitten." Sie macht damit zugleich den Unterschied zu einem klassischen Fitness-Studio deutlich.