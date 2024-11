Anzeige: Winterzauber im Europa-Park

Der Europa-Park hüllt sich in ein zauberhaftes Winterkleid und öffnet vom 30. November bis zum 12. Januar (außer 24./25. Dezember) für die besinnlichste Zeit des Jahres. Die 17 europäischen Themenbereiche verwandeln sich in ein Winterwunderland.

Gleich nach Betreten des Europa-Park verzaubert die romantische Deutsche Allee die Besucher mit einem prachtvoll geschmückten Weihnachtsbaum voller glänzender Christbaumkugeln, dem Duft von gebrannten Mandeln und weihnachtlicher Musik. Bei einer Fahrt mit dem imposanten Riesenrad „Bellevue“ im Themenbereich Portugal lassen die Besucher den Blick über den winterlich dekorierten Europa-Park schweifen, während sie in 55 Metern Höhe in beheizten Gondeln entspannen.

Mehr als 3500 verschneite Tannenbäume, funkelnde Lichter und weihnachtliche Dekoration sorgen für eine einzigartige Atmosphäre. Rasant geht es auf der Achterbahn-Neuheit „Voltron Nevera powered by Rimac“ zu, wo die Fahrgäste insgesamt sieben Mal über Kopf stehen und mit bis zu 100 km/h durch die kroatische Landschaft gewirbelt werden. Die funkelnde „Zauberschlucht der Diamanten“ lässt sich bei einer Fahrt mit dem Familienklassiker „Alpenexpress Enzian“ erleben. Zahlreiche Indoor-Attraktionen, wie das Flying-Theater „Voletarium“ oder das Geisterschloss „Castello dei Medici“, bieten die perfekte Gelegenheit zum Aufwärmen.

Weihnachtliche Stimmung in vielfältigen Shows

Für weihnachtliche Stimmung sorgen in vielfältigen Shows auch die internationalen Künstler, welche die Besucher mit bestem Entertainment in eine zauberhafte Welt entführen. Wunderschöne Kostüme und professionelle Inszenierungen beeindrucken das Publikum. Bei der spektakulären Eisshow „Surpr´Ice presents a Christmas Dream“ verzaubern internationale Eiskunstläufer die Gäste mit wunderbarer Anmut und Akrobatik. Innovative, zeitgenössische Ideen machen die „Winter Zirkus Revue“ zu einem packenden poetischen Erlebnis für die ganze Familie. „Season of Light“ im Globe Theater erzählt von der Freude und Gemeinschaft, die die besondere Weihnachtszeit ausmacht. Täglich ab 17 Uhr gibt es bei „Miraculeaux – Mapping Show“ jede halbe Stunde auf der Fassade des „Eurosat – CanCan Coaster“ ein fantastisches, nie gesehenes Spiel aus Licht und Farben zu bestaunen – Weihnachtszauber garantiert.

Täglich ab 17 Uhr gibt es bei „Miraculeaux – Mapping Show“ jede halbe Stunde auf der Fassade des „Eurosat – CanCan Coaster“ ein fantastisches Spiel aus Licht und Farben zu bestaunen. Foto: Europa-Park

Kulinarische Wünsche werden wahr

Kulinarische Wünsche werden beim weitläufigen Weihnachtsmarkt um den Europa-Brunnen und im Historischen Schlosspark Balthasar wahr. Dort können die Besucher gemütlich schlendern und allerlei Delikatessen verkosten. Leckere Spezialitäten gibt es aber nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt, sondern darüber hinaus an zahlreichen Ständen und in den gemütlichen Restaurants und Cafés im Europa-Park. Neben heißem Glühwein und Punsch genießen die Gäste winterliche Crêpes-Variationen, frisch gebackene Baumstriezel, oder herzhaftes Hirschgulasch.

In der Wasserwelt Rulantica entfliehen die Besucher den trüben Wintertagen und erleben unvergesslichen Wasserspaß. Zahlreiche Rutschen, ein riesiges Wellenbecken und ein aufregender Wasserspielplatz sorgen für grenzenloses Vergnügen. An kalten Wintertagen lädt Europas größte Speed-Rutsche „Vikingløp“ zu einem aufregenden Wettrutschen ein. Für Erholungssuchende ist ein Aufenthalt im exklusiven Ruhe- und Saunabereich „Hyggedal“ optimal. Im Bereich „Nordiskturn“ gibt es sechs luxuriös eingerichtete Tages-Suiten, die exklusiv hinzugebucht werden können.

VR-Abenteuer und das Erlebnis Eatrenalin

Direkt neben der Wasserwelt Rulantica und dem Hotel „Krønasår“ warten weitere spannende Abenteuer auf die Besucher. Während das VR-Abenteuer bei YULLBE PRO in der Gruppe erlebt wird, steht bei YULLBE GO jeder einzelne Gast im Mittelpunkt.

Das aufregendste Gastronomie-Konzept der Welt bietet Eatrenalin. In einer über zweistündigen Inszenierung in verschiedenen Genusswelten sind alle Details perfekt aufeinander abgestimmt, um die Sinne auf eine einzigartige Reise zu schicken. Das Ergebnis ist ein multisensorisches Fine-Dining-Erlebnis auf höchstem Niveau, das die Gäste in der kalten Jahreszeit mit einer neuen Menükomposition verführt.

Auch im Winter sorgt eine Achterbahnfahrt für ein unvergessliches Erlebnis – so zum Beispiel auf der „Euro-Mir“. Foto: Europa-Park/Photographer: haasinparis.com

Unvergessliche Reise um die Welt bei der Dinner-Show

Ab dem 15. November nimmt die Europa-Park Dinner-Show ihre Gäste mit auf eine unvergessliche Reise um die Welt. Die einmalige Kombination aus artistischer Meisterleistung, Livemusik, Zauberei und Comedy sorgt bis zum 16. Februar für unvergessliche Momente. Das exquisite Vier-Gänge-Menü von Zwei-Sterne Koch Peter Hagen-Wiest verwöhnt die Gäste zusätzlich mit kulinarischen Gaumenfreuden.

Erholung für Körper und den Geist

Nach aufregenden Stunden voller unvergesslicher Momente bieten die sechs parkeigenen, winterlich dekorierten Hotels sowie das urige Camp Resort die perfekte Möglichkeit, den Tag entspannt ausklingen zu lassen. In den liebevoll thematisierten Welten der Vier-Sterne (Superior) Hotels können die Besucher traumhafte Stunden erleben. Die großzügigen Wellness- und Spa-Bereiche versprechen pure Erholung sowohl für Körper als auch den Geist.

Western-Fans träumen im Camp Resort in beheizten Blockhütten oder Planwagen von ihren Abenteuern im Europa-Park Erlebnis-Resort. Besondere Übernachtungserlebnisse im Winter versprechen die fünf Komfort-Planwagen für bis zu vier Personen.

Öffnungszeiten während der Wintersaison

Der Europa-Park ist in der Zeit vom 30. November bis zum 12. Januar (außer 24./25 Dezember) täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Tickets sind tagesbasiert online unter tickets.mackinternational.de verfügbar oder in Kombination mit einer Übernachtung unter reservation.europapark.de. Infoline: 07822/77 66 88. Rulantica ist täglich von 9.30 bis 22 Uhr geöffnet (Ausnahmen siehe Europa-Park). Für Gäste der Europa-Park Hotels ist Rulantica täglich ab 9 Uhr geöffnet. Tickets sind tagesbasiert online verfügbar. Aufgrund der begrenzten Kapazität ist eine Online-Buchung unter tickets.rulantica.de vorab notwendig. In Kombination mit einer Übernachtung sind die Tickets unter reservations.europapark.de verfügbar. Infoline: 07822/77 66 55. Aktuelle Informationen sowie Eintrittspreise unter rulantica.de.