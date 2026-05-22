Anzeige: Wintergarten / Markisen / Sonnenschutz

So werden Terrasse und Balkon zur entspannten Sommerlounge.

Wenn die Temperaturen steigen, nutzen viele Haus- und Wohnungseigentümer Terrasse und Balkon als erweitertes Wohnzimmer. Ein durchdachter Sonnenschutz gehört dazu, denn er sorgt dafür, dass sich diese Bereiche auch an heißen Tagen angenehm nutzen lassen. Markisen haben sich als flexible Schattenspender bewährt.

Angesichts der großen Auswahl an Modellen, Stoffen und technischen Extras lohnt es sich, vor der Anschaffung genau hinzuschauen. Wir erklären, wie man die passende Markise für die eigenen Vorlieben und Wünsche findet.

Größe und Ausführung: Wieviel Schatten darf es sein?

Experten des Markisenherstellers Lewens empfehlen, in dieser Frage die gewünschte Schattenfläche großzügig zu planen. Als Richtwert gilt, dass die Tuchfläche etwa einen halben Meter über die eigentliche Nutzfläche hinausreichen soll. So bleibt der geschützte Bereich auch bei schräg stehender Sonne ausreichend groß.

Ebenso wichtig ist die Bauart der Markise: Modelle mit geschlossener Kassette schützen Tuch und Technik zuverlässig vor Witterungseinflüssen. Offene Systeme mit sichtbarer Tuchrolle sind oft kostengünstiger. Sie eignen sich aber vor allem für geschützte Einbausituationen, zum Beispiel unter einem Balkon oder einem Dachüberstand.

Ausstattung und Montage: Fachgerechte Installation gibt Sicherheit

Ein Motorantrieb erhöht den Bedienkomfort und ermöglicht das einfache Ein- und Ausfahren per Knopfdruck. Für größere Markisen ist er heute fast Standard.

Zusätzliche Ausstattungsoptionen wie ausfahrbare Volants bieten erweiterten Schutz bei tief stehender Sonne und sorgen für mehr Privatsphäre. Witterungssensoren geben zusätzliche Sicherheit. Integrierte Beleuchtung verlängert die Nutzung bis in die Abendstunden, Heizstrahler schaffen auch an kühleren Tagen angenehme Bedingungen. Wichtig: Aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen sollten Markisen grundsätzlich von einem Fachbetrieb montiert werden. Dieser unterstützt bei der Auswahl, installiert fachgerecht und windsicher und gibt außerdem Garantien.

Neben der Funktionalität spielt die Optik eine wichtige Rolle. Markisentücher sind in zahlreichen Farben, Mustern und Qualitäten erhältlich. Hochwertige Stoffe sind lichtbeständig, schmutzabweisend und langlebig.

Die Gestaltung sollte sich harmonisch in die Architektur des Hauses oder das Erscheinungsbild des Balkons einfügen.