Der Handels- und Gewerbeverein Haslach läutet das Jahr 2025 mit einem besonderen „Highlight“ ein: Von Donnerstag, 2. Januar, bis Sonntag, 5. Januar, verwandelt sich die malerische Altstadt in ein winterliches Einkaufsparadies. Veranstaltet werden Winterfest, Hochzeitsmesse und kulinarischer Wintermarkt.

Die „Schnäppchentage“ gipfeln in einem verkaufsoffenen Sonntag, der mit zahlreichen Attraktionen aufwartet. Besucher können in entspannter Atmosphäre durch die Straßen schlendern, umgeben von winterlichem Flair. Für das leibliche Wohl ist mit verschiedenen Bewirtungsständen bestens gesorgt und Livemusik wird in der Mittleren Hauptstraße mit der Kultband „Captain Morgen“ geboten.

Auch die kleinen Besucher dürfen sich freuen: In der Oberen Hauptstraße wird eine Spielstraße für Kinder aufgebaut. „Alex Spielekiste“ wird dort wieder tolle Möglichkeiten präsentieren, um auch die jüngsten Gäste bei bester Laune zu halten.

30 Aussteller aus verschiedenen Branchen präsentieren bei der Hochzeitsmesse ihre Produkte rund um das Thema Hochzeit. Foto: Stadt Haslach

Parallel zum Winterfest findet am Sonntag, 5. Januar, von 11 bis 17 Uhr zudem die Hochzeitsmesse „Traut euch! Auch modisch!“ in der Stadthalle Haslach statt. 30 Aussteller aus verschiedenen Branchen präsentieren dabei ihre Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit. Die Messe richtet sich nicht nur an Heiratswillige, sondern auch an alle, die Inspirationen für Jubiläumsfeiern, Geburtstage und andere festliche Anlässe suchen. Zu den „Highlights“ der Messe gehören zwei Modeschauen um 12 Uhr sowie um 15 Uhr.

Organisator spricht von „einzigartigem Erlebnis“

Der kulinarische Wintermarkt läuft sogar bis zum Montag, 6. Januar. Am 5. Januar, dem Tag des Winterfests, öffnet der Markt bereits um 11 Uhr seine Pforten und lädt bis 22 Uhr zum Schlemmen und Genießen ein. Nach dem verkaufsoffenen Sonntag sorgt ab 18 Uhr die Partyband „KnockOut“ für ausgelassene Stimmung auf dem Festareal und rundet damit das vielfältige Programm perfekt ab.

„Mit dieser Kombination aus Winterfest, Hochzeitsmesse und kulinarischem Wintermarkt bieten wir unseren Besuchern ein einzigartiges Erlebnis“, erklärt Organisator Marvin Polomski vom Handels- und Gewerbeverein und ergänzt: „Diese Veranstaltungen bieten eine perfekte Mischung aus Shopping, Unterhaltung, Inspiration für besondere Anlässe und gastronomischen Genüssen.“red/om