Anzeige: „Winter City Open Air“ in Ebingen

„Alle Jahre wieder“ lädt die Band „Südlich von Stuttgart“ zum „Winter City Open Air“ ein – dem musikalischen Highlight auch beim dreitägigen „Ebinger Weihnachtszauber 2024“. Am Samstag, 14. Dezember, ist es wieder so weit, dann wird zum zwölften Mal auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz gesungen und getanzt. Denn von 19 bis 21 Uhr stimmt die Band „Südlich von Stuttgart“ auf der Hauptbühne alle Besucher mit weihnachtlichen Rock- und Popklassikern auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein.

Los geht es bereits um 17 Uhr mit dem Gospelchor „Voices, Hearts and Souls“, der die Stimmung bis 18 Uhr anheizen und hochhalten wird.

Die Bandmitglieder von „Südlich von Stuttgart“, einer Band, die regelmäßig mit namhaften Größen der europäischen Musikszene zusammenarbeitet, treten nicht nur als Quintett auf, sondern in variablen Besetzungen – vom Trio bis zur großen Besetzung mit Bläsern und zusätzlichen Sängern.

„Last Christmas“ darf auch dieses Mal nicht fehlen

Beim „Ebinger Weihnachtszauber 2024“ wird die Stammbesetzung mit Annette Kienzle (Gesang), Eva Leticia Padilla (Gesang), Karl Frierson (Gesang), Ralf Schuon (Keyboards), Ralf Gugel (Gitarre), Johannes Killinger (Bass) und Christian Baumgärtner (Schlagzeug) auf der Hauptbühne in Ebingen auftreten, um erneut alle Weihnachtsmarktbesucher in ihren Bann zu ziehen.

Alle Gäste können sich mit der Band auf bekannte X-Mas Pop- und Rockklassiker von „All I want for Christmas“, „Last Christmas“ oder „Happy X-Mas“ bis zu Songs wie „Santa Claus is coming to town“ freuen – und mit vielen anderen Gästen gemeinsam einen ganz besonderen Abend genießen.