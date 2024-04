Es ist der erste große Umbau des Hauptgeschäftes seit 1990, sagt Jan Heinrich. Er ist zusammen mit Michael und Alexander Heinrich Geschäftsführer des Familienbetriebs. Die Idee der Drei, das Hauptgeschäft als Aushängeschild für die Zukunft zu gestalten, modern und zeitgerecht. Sie möchten die Präsentation der Produkte der Qualität der Produkte anpassen und auf ein hohes Niveau bringen.

Einen Verkaufsraum generieren, in dem sich die Kunden und Mitarbeiter wohlfühlen. In nur zehn Tagen, einer kurzen, aber intensiven Umbauphase machten die Handwerker das Unmögliche möglich. Alle Handwerker, betont Jan Heinrich, kamen aus der Region getreu unserer Überzeugung, wir stehen für Qualität und Regionalität. Wir wollten so schnell wie möglich wieder für unsere Kunden da sein, um ihnen ein familiäres Einkaufgefühl mit der fachkundigen Beratung unseres geschulten Fachpersonals zu ermöglichen.

Lesen Sie auch

Heimelige Atmosphäre

Entstanden ist ein hochwertiger Verkaufsraum mit ansprechender Beleuchtung, heimeligen Fliesen und viel Holz – natürlich auch aus der Region – in dezenten Formen. Das Highlight des neuen Ladens: In einer Ecke werden nur Rauchfleisch und Salami präsentiert, der Stolz der jungen Meister, alles im eigenen Hause produziert und mehrfach ausgezeichnet. In der Vespertheke wird das bewährte Sortiment beibehalten, neu ist auch im Außenbereich eine Sitzecke, damit man die gekauften Spezialitäten gleich genießen kann. Was sich auch bei einer Rad- oder Wandertour zur Vesperpause anbietet.

Am Donnerstag, den 18. April wird um 7.30 Uhr das umgebaute Hauptgeschäft mit attraktiven Eröffnungsangeboten wiedereröffnet. Die Heinrichs mit ihren Mitarbeitern stehen: „gemeinsam für Mensch Heimat Natur und unsere Sonnenalb“ und freuen sich „wie ein Schnitzel“ auf ihre Kundschaft.

Qualität seit fast 60 Jahren

1966 Gegründet von Paul und Franziska Heinrich

1983 übernahmen Peter und Helmut Heinrich

Seit 2024 Jan, Michael und Alexander Heinrich

50 Mitarbeiter

Filialen Mössingen, Hechingen, Killer, Eningen