Anzeige Wieder tolles Programm auf die Beine gestellt

Am Montag, 3. September, geht es ab 11 Uhr wieder weiter. Ab 12 Uhr gibt es die beliebten Volksfesthaxen vom Holzkohle-Grill. Ab 14 Uhr unterhält die "Schochenbacher Spätlese", ab 15 Uhr ist Kinderbelustigung angesagt. Und um 17 Uhr sind Handwerker und alle übrigen Gäste zum Vesper willkommen. Für einen tollen Festausklang wird am Montagabend ab 18 Uhr die Band "Hautnah" sorgen.

Freuen dürfen sich die Besucher auch wie in den Vorjahren auf die Bewirtung: Brat- und Grillwürste, Steaks vom heißen Stein, Grillhähnchen, Pommes oder belegte Brötchen, daneben gibt es mit Maultaschen auch zum ersten Mal ein vegetarisches Gericht auf der Karte. Zum Nachtisch lockt die Kaffeestube mit vielen Kuchen und Torten sowie Kaffeespezialitäten. Abends haben Bierstand, Bar und Weinstand geöffnet. Apropos Weinstand: den will man dieses Jahr mit Fachpersonal und hochwertigen Sekten und Weinen aufwerten.

Aber nicht nur im Festzelt wird den kleinen und großen Besuchern einiges geboten, der Vergnügungspark Sigbert Jenke mit Kollegen wird im Außenbereich mit Auto-Scooter, Karussell, Schießstand und Co für Abwechslung sorgen.

Beim Volksfest spielt die Musik schon seit jeher eine wichtige Rolle. Zu Beginn der Volksfestgeschichte im Jahr 1969 allerdings wollte man die Musik noch durch Tanzbändel finanzieren. Der Schuss ging damals nach hinten los, der Tanzboden zeigte sich gähnend leer. Grund genug für die Feuerwehr, dieses Vorgehen zu überdenken. Und seither zahlen die Besucher beim Volksfest weder Eintritt noch Tanzbändel.

Die Bands wechseln beim Volksfest des Öfteren. Mit einer Ausnahme: Der Musikverein-Kurkapelle Schonach kann sich rühmen, auf allen bisher 48 Volksfesten für Stimmung gesorgt zu haben. Unvergessen sind deren Frühschoppenkonzerte mit Tischmusik und Showeinlagen.

Auch bei der 49. Auflage sind die Schonacher Musiker natürlich wieder mit dabei: Beim Festumzug am Samstag marschieren sie mit, nach dem Fassanstich sorgen sie ebenfalls wieder für Stimmung im Festzelt. Und natürlich bestreiten sie auch wieder das Frühschoppenkonzert am Sonntagvormittag.

Am Samstagabend spielt die Band Mission: 2 Party. Die Vollblutmusiker aus Hessen spielten vor allem in Mitteldeutschland, im Schwarzwald waren sie aber auch schon einige Male zu Gast. Gespielt wird alles: Rock, Pop, Schlager, Wiesenhits und so weiter. Die Party im Schonacher Festzelt beginnt um 20.30 Uhr.

Zum zweiten Mal in Schonach ist die Blaskapelle Charivari aus dem Remstal. Aus 19 Musikern besteht die Combo, die zwar auch traditionelle Blasmusik im Egerländer Stil spielt, aber auch mit einem bunten Mix aus Oldies, Schlagern, Rock und Popmusik für Riesenstimmung sorgt. Das hat die "Partyband unter den Blaskapellen", wie man sie auch nennt, unter anderem schon auf dem Cannstatter Wasen, dem Dorffest der Blasmusik in Obermais/Südtirol, dem Bierfest in Pratovecchio/Italien, der Schorndorfer Woche, dem Volksfest Heilbronn oder gar dem Oktoberfest in Brasilien bewiesen.

Am Montag übernimmt die Schochenbacher Spätlese ab 14 Uhr den Part der Nachmittagsunterhaltung. Auch sie sind in Schonach keine Unbekannten, spielen sie doch schon seit einigen Jahren im großen Festzelt im Obertal auf.

Und dann geht es am Montagabend ab 18 Uhr in das Finale des 49. Schonacher Volksfests: die Band Hautnah. Die fünf Musiker mit Sängerin kommen aus dem Raum Sigmaringen und spielen ihre Cover-Songs im ganzen süddeutschen Raum, unter anderem auch auf dem Cannstatter Wasen oder dem Heilbronner Volksfest.