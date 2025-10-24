Anzeige: Wieder Herbstmarkt in Dornstetten

Der Dornstetter Herbstmarkt wird am 26. Oktober von 8 bis 18 Uhr eingeladen. An diesem verkaufsoffenen Sonntag haben die Fachgeschäfte von 11 bis 16 Uhr geöffnet.
Dornstetten. Zahlreiche Markt- und Imbissstände mit einem vielseitigen Angebot laden beim Herbstmarkt entlang der Hauptstraße, auf dem Marktplatz sowie in der unteren Hauptstraße zum Einkaufen, Stöbern, Genießen und Schlemmen ein. Im Marktplatzbereich wird es zudem ein Kinderkarussell und weitere Spielattraktionen geben. Auch ein kostenloser Shuttle-Bus steht wieder zur Verfügung. Und die örtlichen Verkaufsstellen im Stadtgebiet laden von 11 bis 16 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein und bieten den Besuchern viele Aktionen und attraktive Angebote.