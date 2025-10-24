Anzeige: Wieder Herbstmarkt in Dornstetten

Der Dornstetter Herbstmarkt wird am 26. Oktober von 8 bis 18 Uhr eingeladen. An diesem verkaufsoffenen Sonntag haben die Fachgeschäfte von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Dornstetten. Zahlreiche Markt- und Imbissstände mit einem vielseitigen Angebot laden beim Herbstmarkt entlang der Hauptstraße, auf dem Marktplatz sowie in der unteren Hauptstraße zum Einkaufen, Stöbern, Genießen und Schlemmen ein. Im Marktplatzbereich wird es zudem ein Kinderkarussell und weitere Spielattraktionen geben. Auch ein kostenloser Shuttle-Bus steht wieder zur Verfügung. Und die örtlichen Verkaufsstellen im Stadtgebiet laden von 11 bis 16 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein und bieten den Besuchern viele Aktionen und attraktive Angebote.

Bürgermeister Bernhard Haas äußert sich in seinem Grußwort zum Herbstmarkt so: „Ich bin sehr froh, dass die Dornstetter Märkte bei Marktbeschickern wie auch bei den Marktbesuchern nach wie vor äußerst beliebt sind und wir auch den diesjährigen Herbstmarkt trotz der Sanierungsmaßnahmen der Dornstetter Stadthalle im Bereich der Hauptstraße in fast gewohnter Weise durchführen können. Auch wenn in diesem Bereich des Marktgeländes leider keine Markthändler ihre Waren präsentieren können, haben diese dennoch die Möglichkeit teilzunehmen und an entsprechend anderer Stelle ihre Stände aufzubauen. Eine Anbindung vom oberen Bereich des Marktgeländes mit Durchgang für die Marktbesucher in den fortführenden Teil in Richtung Altstadt wird es geben.

Zugang zu den Geschäften trotz Baustelle frei

Selbstverständlich wird der Zugang zu den dort ansässigen Geschäften ebenfalls gewährleistet sein.

Der Herbstmarkt öffnet seine Pforten von 8 bis 18 Uhr. Die Markthändler freuen sich auf Ihren Besuch und halten wie gewohnt attraktive Angebote an ihren Marktständen für Sie bereit. Die Stände verteilen sich entlang der Hauptstraße über den Marktplatz bis in die Untere Hauptstraße und teilweise auch in die Zehntgasse hinein. Kunsthandwerkliche Gegenstände, selbstgenähte Kinderkleidung, regionale Produkte, Feinkost und Antipasti, Schinken- und Käsespezialitäten, Edelbrände und Liköre lassen sich ebenso an zahlreichen Ständen und Verkaufswagen finden wie die traditionellen Krämerwaren: Gemüseschneider, Gürtel, Hosenträger, Hüte, Mützen, Schals, Fellartikel, Modeschmuck, Messer- und Scherenschleifen, Leder-, Kurz- und Strumpfwaren, Süßwaren, Tee und gebrannte Mandeln.

Neben der klassischen Marktwurst bieten die zahlreichen Imbissstände innerhalb des Marktgeländes auch Flammkuchen, Schweizer Raclette, Fischbrötchen, Dinnele, Gemüsereis und Spätzle aus der Pfanne, Crêpes und vieles mehr an. Selbstverständlich freut sich auch die örtliche Gastronomie auf Ihre Reservierung und Ihren Besuch.

Viele unserer Einzelhandelsgeschäfte haben in der Zeit von 11 bis 16 Uhr für Sie geöffnet. Entdecken Sie auch hier tolle Aktionen und die neuesten Trends.

Viele Spielattraktionen auf dem Marktplatz

Für Kinder und Jugendliche gibt es im Marktplatzbereich ein Kinderkarussell und weitere Spielattraktionen, bei denen Geschicklichkeit und Treffsicherheit gefragt sind und die ihnen sicher viel Freude und Spaß bereiten werden.

Damit die Besucher bequem bis ins lebhafte Marktgeschehen gelangen können, richtet die Stadt wieder einen kostenlosen Shuttlebus ein, der die Bürgerinnen und Bürger aus den Stadtteilen Aach und Hallwangen zum Markt beziehungsweise zu den Einzelhändlern oder Gewerbetreibenden bringt. Nutzen Sie dieses Angebot für einen Marktgenuss ohne Parkplatzstress.

Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Familien- und Einkaufstag in Dornstetten – lassen Sie sich beim entspannten Bummeln und Shoppen vom bunten Markttreiben im Herbstkleid bezaubern und verweilen Sie bei uns mit Genuss und Freude. Allen Händlern und Teilnehmern wünsche ich viel Erfolg, gutes Gelingen sowie eine lohnende Besucherresonanz. Viel Freude beim Herbstmarkt in Dornstetten.“