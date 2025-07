Am letzten Donnerstag vor den Ferien – das ist diesmal der 24. Juli – lädt der Handels- und Gewerbeverein Schramberg traditionell zum Bächlefest mit „Mini Bach na Fahrt“ ein.

Das „Bächle“, das durch die Schramberger Innenstadt gluckert, wird am Donnerstag, 24. Juli, stark befahren sein. Am Nachmittag starten viele bunt dekorierte Mini-Boote beim Narrenbrunnen zu einer kleinen Wildwasserfahrt bis zum Rathausplatz.

Bächlefest beginnt um 14 Uhr im Park der Zeiten

Das Bächlefest des Handels- und Gewerbevereins Schramberg beginnt für die Jungen und Mädchen im Kindergarten- und Grundschulalter um 14 Uhr im Park der Zeiten. Unterstützt von ihren Eltern oder Großeltern dekorieren die Kinder dort ihre Boote für die „Mini Bach na Fahrt“. Die Boote sind etwa 30 Zentimeter lang und können zum Beispiel mit Farben, Aufklebern oder Bändeln geschmückt werden. Das Bastelmaterial stellt der HGV zur Verfügung, Werkzeug sollte allerdings mitgebracht werden. „Es ist schwierig, für 100 Kinder Werkzeug zur Verfügung zu stellen“, räumt die HGV-Vorsitzende Kirsten Moosmann von der Cafe-Bar Majolika ein.

Kleine Zuber-Parade

Wenn die Mini-Boote fertig sind, werden die Kinder um 15.30 Uhr von Hilmar Bühler abgeholt, einem echten Bach-na-Fahrt-Kapitän. Gemeinsam mit ihm ziehen die Kinder in einer Zuber-Parade durch die Stadt bis zum Narrenbrunnen, wo die dekorierten Boote dann ins Bächle gesetzt werden und sich auf die Reise in Richtung Rathausplatz machen.

Verstärkung aus der Schule

Verstärkung bekommen die im Park der Zeiten dekorierten Boote noch von den Booten der Kinder aus der Ganztagsbetreuung der Schramberger Berneckschule. „Die Kinder in der Schule basteln die Boote im Kunstunterricht“, weiß Kirsten Moosmann. „Wir kooperieren mit der Schule, damit die Kinder aus der Ganztagsbetreuung auch zum Bächlefest können.“

Gutschein für eine Kugel Eis

Für die kleinen Teilnehmer gibts am Ende noch einen Gutschein für eine Kugel Eis im Eiscafé Rino in Schramberg. Darüber hinaus gibts die Möglichkeit für Erinnerungsfotos. Und ihre Boote dürfen die Jungen und Mädchen natürlich auch mit nach Hause nehmen.

Anmeldungen zur Teilnahme an der „Mini Bach na Fahrt“ am Donnerstag, 24. Juli, werden erbeten bei Lederwaren Krön, Hauptstraße 17/19, oder in der Cafe-Bar Majolika, Schiltachstraße 32. Kosten: fünf Euro. Es werden für die „Mini Bach na Fahrt“ 100 Plätze vergeben.