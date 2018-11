Anzeige Wie vor 30 Jahren

Tanzen, Feiern, Genießen: Zum 15. Mal beschert der TSV Laufen seinen Gästen Oldie-Musik der Spitzenklasse. Sie dürfen sich auf einen kurzweiligen Abend mit Partycharakter und Musik freuen, die in die Ohren und Beine geht. Garant für exzellente Unterhaltung ist auch diesmal die Band "Trio Infernale". Die fünf – nicht drei! – Musiker aus dem Raum Albstadt verstehen ihr Handwerk – schließlich machen sie alle seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Gruppen Musik und sorgen seit mittlerweile elf Jahren für Stimmung in der Oldie-Night. Das "Trio Infernale" ist für seine Spielfreude bekannt: Bei ihm springt der Funke sofort über, tanzbare Musik aus den vergangen 50 Jahren ist seine Spezialität. Der TSV Laufen möchte seinen Gästen auch in diesem Jahr das Erlebnis vermitteln, das so charakteristisch für die Laufener Veranstaltungen der 1970er und 1980er Jahren war: gute Bands, eine schön geschmückte Halle und vor allem exzellente Musik, gespielt von fünf Spitzenmusikern aus der Region. Der Saal wird um 19 Uhr geöffnet, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information im Rathaus Albstadt, in der Metzgerei Bitzer und in Jenny’s Haarstudio in Laufen sowie in der Bäckerei Gross in Hossingen.