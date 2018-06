Anzeige Wie Raiffeisens Enkel

Am Mittwoch, 6. Juni, sind in der Volksbank Rottweil nur die Nottelefone zu erreichen, sagt Vorstandsvorsitzender Henry Rauner zwinkernd. Alle Mitarbeiter sind unterwegs und unterstützen unter dem Motto "WIR – Gemeinsam was bewegen" insgesamt 17 soziale Projekte. Rauner etwa macht in der Wärmestube Rottweil Frühstück und Mittagessen für Obdachlose und Christine Matthieu von der Personalabteilung gestaltet für die Grundschule in Villingendorf einen bemalten Flur.

Viele der Projekte sind von den Mitarbeitern selbst initiiert, berichtet Rauner. Beim Tierschutzverein Rottweil werden ein Hasenstall und ein Hundepool gebaut, die Stadt wird vom Schmutz befreit, die Spielhäuser des Kindergartens Zimmern werden neu gestrichen, in der Grundschule Dietingen die Kletterwand neu gestaltet, der Spielegarten im Kindergarten St. Paul in Denkingen saniert und Küche wie Garderobe gestrichen, in der Schule in Vöhringen ein Bewegungsparcours aufgebaut, im Kindergarten Sulz gefrühstückt, gebastelt und gespielt, für das Kinderhaus Dornhan werden Holzpferde gebaut und für die Gutenbergschule Bochingen Außenanlagen renoviert.

Vom handwerklichen Geschick der Volksbankmitarbeiter zeigt sich Rauner überzeugt. Aber die sozialen Dienste kommen auch Flüchtlingskindern zugute, mit denen gemeinsam gekocht und gebackt wird, den älteren Mitbürgern von St. Elisabeth in Rottweil und Zimmern bei der Gestaltung des Begegnungstags, dem Förderverein der Achert-Schule Rottweil, zu deren Gunsten in der oberen Hauptstraße Waffeln verkauft werden, den Senioren in der Tagespflege Rabmund in Göllsdorf, mit denen Kaffee und Kuchen für ein Beisammensein vorbereitet wird und der Grundschule Stetten, denen mit einem Parcours bei den Bundesjugendspielen geholfen wird.