Anzeige: Wie das Rhein-Center in Weil am Rhein vor 35 Jahren entstanden ist

Das multifunktionale Center in Friedlingen feiert Geburtstag.
Dass das Rhein-Center in Friedlingen Geburtstag feiert, ist nicht zu übersehen. Zwei große Zahlen in leuchtendem Blau vor dem Haupteingang weisen die Besucher darauf hin, dass vor genau 35 Jahren das multifunktionale Rhein-Center eröffnet worden ist. Einkaufen, Arbeiten und Wohnen lautete die Devise, als das große Einkaufszentrum am 24. April 1991 auf dem Friedlinger Schetty-Areal seine Türen geöffnet hat, wo einst eine blühende Textilindustrie beheimatet war und in den 1970er-Jahren einen Niedergang erlebte.