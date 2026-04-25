Anzeige: Wie das Rhein-Center in Weil am Rhein vor 35 Jahren entstanden ist

Dass das Rhein-Center in Friedlingen Geburtstag feiert, ist nicht zu übersehen. Zwei große Zahlen in leuchtendem Blau vor dem Haupteingang weisen die Besucher darauf hin, dass vor genau 35 Jahren das multifunktionale Rhein-Center eröffnet worden ist. Einkaufen, Arbeiten und Wohnen lautete die Devise, als das große Einkaufszentrum am 24. April 1991 auf dem Friedlinger Schetty-Areal seine Türen geöffnet hat, wo einst eine blühende Textilindustrie beheimatet war und in den 1970er-Jahren einen Niedergang erlebte.

Das Rhein-Center, das Mitte der 1980er-Jahre geplant und auf den Weg gebracht wurde, entwickelte sich trotz anfänglich mancher Turbulenzen und Veränderungen letztlich zu einer Erfolgsgeschichte. Der Münchener Immobilien-Unternehmer Hermann Drömer war Investor und steckte damals mehr als 100 Millionen D-Mark in das riesige Projekt.

Im Frühjahr 1989 rollten die Bagger zur riesigen Baustelle auf dem rund vier Hektar großen Schetty-Areal. Die Baustelle galt damals als die größte in Südbaden. Nicht alle Erwartungen erfüllten sich anfänglich. Nach Widerständen aus den Umlandgemeinden, vor allem aus der Nachbarstadt Lörrach, deren Einzelhändler ein Raumordnungsverfahren beim Regierungspräsidium in Freiburg erwirkten, musste die ursprünglich deutlich größer angedachte Verkaufsfläche auf knapp 10.000 Quadratmeter reduziert werden. Die Folge: Die Pläne mussten überarbeitet und mehr Gewerbe- statt Verkaufsflächen ausgewiesen werden.

Dabei konzentrierte sich der Investor verstärkt auch auf Schweizer Unternehmen, die einen Fuß in den künftigen EU-Binnenmarkt setzen wollten. So wurden im Herbst 1991 das „Fashion Tower“, ein Einkaufsmarkt für Modefachhändler und das Hotel „Maximilians Boardinghouse“ eröffnet, weil diese von der Begrenzung der Verkaufsflächen nicht betroffen waren. Zudem gab es noch die Nobel-Discothek Hangar, in der als besonderer Gag und Anziehungspunkt auch ein echtes Kleinflugzeug integriert war. Darüber hinaus wurden noch zur Rheinseite hin 85 Wohnungen gebaut, die 1992 fertiggestellt wurden.

Das Center hat ein großes Einzugsgebiet

Im Laufe der Jahre hat sich das Rhein-Center durch bauliche Veränderungen einerseits und durch die Ansiedlung neuer Betriebe, Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen andererseits immer wieder verändert. Geblieben ist jedoch in all den Jahren die starke Anziehungskraft des Einkaufszentrums, das im Dreiländereck ein Einzugsgebiet von mehr als 900.000 Einwohnern hat. Wer durchs Parkhaus läuft, der kann nicht nur Autonummern aus der Region entdecken, sondern auch von weiter her, zum Beispiel aus Zürich, Bern, Freiburg und Waldshut.

War vor der Corona-Pandemie der Samstag der Haupteinkaufstag mit bis zu 30.000 Besuchern, so verteilen sich die Kundenströme seither auf die ganze Woche, wie Centermanagerin Alev Kahraman feststellt. Nach wie vor ist jedoch der Samstag der stärkste Tag.

Neu: Ladestationen für E-Autos

Das jüngste Projekt, das die Firma CEV Handelsimmobilien als Betreiberin des Rhein-Centers umgesetzt hat, sind vor dem Friedlinger Zoll zwölf Ladestationen für E-Autos. Es ist dies eine von der EU geförderte Maßnahme.

Die Centermanagerin, die sich über das Einkaufszentrum hinaus in vielfältiger Weise ehrenamtlich engagiert, unterstützt verschiedene Vereine, Organisationen und Einrichtungen wie die Tischtennisabteilung des ESV, den Fußballclub Bosporus, die autofreie Breitensport-Veranstaltung „slowUp“ und den Dreiländerlauf. Auch die Umwelt-AG in der Rheinschule, die es nicht mehr gibt, wurde jahrelang gefördert. „Als wirtschaftliche Größe in Friedlingen ist es mir wichtig, etwas von unserem Erfolg an die Gesellschaft zurückzugeben“, sagt Alev Kahraman.