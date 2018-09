Anzeige Wie aus dem Streuobst der Fruchtsaft wird

Für Tobias Stingel ist es wichtig, "dass die Leute sehen, wie aus den Äpfeln von den Streuobstwiesen Fruchtsaft hergestellt wird". Beim Pressen und Abfüllen ist von 14 bis 16 Uhr gläserne Produktion.

Der Rekordsommer, sagt er, beschert auch ein Rekordgeschäft. Noch seien die meisten der 70 000-Liter-Edelstahl-Tanks leer. Aber in zwei Wochen werde das schon ganz anders aussehen, schätzt Stingel. Bis zu 150 000 Liter Saft kann an einem Tag hergestellt werden. "Da sind zwei große Tanks schnell voll", sagt Stingel. Er glaube schon, dass man am Ende an die Kapazitätsgrenzen stoßen werde. Daher habe man aus einem Teil des Safts Konzentrat hergestellt. Ab jetzt werde aber nur noch Direktsaft hergestellt, der bei 86 Grad haltbar gemacht wird. Gegen Ende September, schätzt er, werde dann auch Obst für "Ebbes Guad’s" angenommen. Das werde vom Landratsamt gesteuert und unterstützt, bei der Annahme gelten strenge Kriterien.

Am Tag der offenen Tür wird die neue Waschmaschine für leere Flaschen im Einsatz sein, und am Rand der Besichtigung können die Besucher auch den ein oder anderen Saft probieren.