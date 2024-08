Anzeige: Wie auf Wolken stehen, laufen und joggen!

1 Foto: Jacqueline Geisel

Wer schon mal einen Fuß in das Fachgeschäft Lauf & Sport Müller gesetzt hat, demist eines sicher ins Auge gefallen: Neben durchaus bekannten und namhaften Marken sind in den gut gefüllten Regalen auch Labels zu finden, die vielleicht nicht jeder kennt. Startups, Hidden Champions und Underdogs der Laufszene reichen sich hier die Schnürsenkel. Wieso? Klaus Müller und seine Mitarbeiter sind selbst leidenschaftliche Läufer und Wanderer – und

dadurch echte Kenner der Branche. Sie leben ihren Job und testen Neuheiten im Sortiment selbst. So auch die neueste Entdeckung von Klaus Müller: die neueste Kollektion von True Motion.









Link kopiert



„Center your run“ lautet der Leitspruch des Kölner Unternehmens. Diese Zentrierung erreichen die ungewöhnlichen Schuhe mit einer ganz speziell geformten Sohle. Wie ein U sieht der Bereich unter der Ferse aus, als wäre dieser Teil ein Luftschlauch in Form eines Hufeisens. Dieser einzigartige Aufbau des True-Motion-Schuhs verschafft dem Träger das Gefühl, er stünde auf Watte oder einer Art Luftkissen. Einerseits macht diese ungewöhnliche Sohle den Stand fest und stabil – und damit zentrierend nicht nur für den Fuß, sondern vor allem auch für das Knie. Andererseits scheint der Fuß keinerlei Bodenkontakt mehr zu haben und vielmehr zu „schweben“,was beispiellos entlastend wirkt. Sei es an einem anstrengenden Tag voller Arbeit im Stehen oder Laufen, bei einem langen Spaziergang oder einer Joggingrunde. Damit passt der Schuh ganz in das Konzept von Lauf & Sport Müller. Wichtig ist Klaus Müller bei der Auswahl seiner Hersteller nämlich, dass sie nicht nur Sportlichkeit, sondern vor allem Gesundheit des Trägers ins Auge fassen. Er will für seine Kunden ein möglichst breites Sortiment an Schuhen anbieten, das sie bis ins hohe Alter trotz Belastung gesund hält, das Risiko für Verletzungen minimiert und bereits bestehende Probleme lindert.