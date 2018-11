Anzeige "Wichtig ist es, den Menschen zuzuhören"

Claudius Schneider zeigt einen Beutel Asche, darin ist eine kleine Keramikscheibe mit einer Nummer. Außen ist am Beutel ein Zettel befestigt mit dem Namen des Halters, des Tiers und der gleichen Nummer: "So weiß der Besitzer, dass es auch wirklich sein Vierbeiner war."

Die meisten Menschen wollen die Asche ihres vierbeinigen Lieblings behalten – in einer Urne, auf dem Spind oder auf dem Schrank. Auf Wunsch übernimmt Claudius Schneider die Rückführung, bringt die Urne mit der Asche nach Hause.

Die Formen sind unterschiedlich: Manche wollen eine traditionelle Urne, andere einen Bilderrahmen, an dem an der Rückseite ein Kästchen mit der Asche angebracht ist, oder ein Behältnis in Herz- oder Tierform. Auch drei Holzsärge in unterschiedlicher Größe stehen in dem Ausstellungsraum. Aber Erdbestattungen wollen, wie Schneider sagt, nur die Wenigsten. Der nächstgelegenen Tierfriedhof sei in Mössingen, die Resonanz sei "nicht so besonders". Wer die Möglichkeit habe, bestatte sein Tier auf dem eigenen Grundstück.