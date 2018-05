Anzeige Wertschätzendes Miteinander

Die Klinik mit ihren modernen Zentren für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin, Abhängigkeitserkrankungen, Altersmedizin und Neurologie bietet vielfältige berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Diese finden sich auch in den gemeindenahen teilstationären, ambulanten und komplementären Versorgungsangeboten in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar, Zollernalb und Tuttlingen sowie in den Pflegeeinrichtungen Luisenheim und Spital am Nägelesgraben.

Die Einrichtungen des Vinzenz von Paul Hospitals stehen für moderne Medizin, gute Pflege und menschliche Zuwendung. Für fachliche Kompetenz und hohe Qualität sorgen qualifizierte Mitarbeiter.

Das wertschätzende Mitein­ander in einer funktionierenden Dienstgemeinschaft ist Grundlage für die erfolgreiche Arbeit zum Wohle der Patienten und Bewohner.