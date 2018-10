Anzeige Wer zielt am besten?

Das Rätsel um den begehrten Schießsport ist zweifelsohne bekannt: Muss doch nur Nervosität und Adrenalin umgewandelt werden zu Konzentration und Genauigkeit, und schon klappt es. Das Hobby kann ein idealer Ausgleich zur Alltagshektik sein.

Das Jedermannturnier für Schießbegeisterte findet seit Jahrzehnten einmal im Jahr statt und bereichert den kulturellen Bereich der Gesamtgemeinde. Mehr als 30 Freizeit- und Hobby-Mannschaften haben sich im Vorfeld bereits angemeldet und beteiligen sich am sportlichen Wettkampf im Bisinger Schützenhaus.

Wettkampfzeiten für alle Beteiligten sind am Samstag von 13 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Die Siegerehrung findet am Sonntag um 17 Uhr statt. Außerdem gibt es an beiden Tagen frische Schlachtplatte, Wurstsalat und natürlich auch Kaffee und Kuchen stehen bereit. Für Musik und Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Die Öffentlichkeit ist zu dieser Veranstaltung herzlichst eingeladen.