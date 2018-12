Guter Schlaf – der ist keine Selbstverständlichkeit. Aber lebensnotwendig. „Wir brauchen den erholsamen Schlaf, damit sich unser Körper nach einem anstrengenden, stressigen Tag regenerieren, sich reparieren kann.“ Christoph M. Walser von der Pinguin-Apotheke in Nagold ist Apotheker aus Leidenschaft. Und nähert sich Themen wie etwa Schlafproblemen stets ganzheitlich. „Körper – Geist – Seele – das ist ein System.“ Beschäftigt unseren Geist, unsere Seele etwas zu sehr, gerät dieses System aus dem Gleichgewicht – „und der Körper fordert durch entstehende Beschwerden unserer Aufmerksamkeit.“

Zum Beispiel, wenn wir pünktlich jede Nacht genau zwischen ein und drei Uhr aufwachen – weil irgendetwas in unserem Körper „nicht rund läuft“. Walser spricht dann von der „Organ-Uhr“, die dort anspricht – uns wach macht. „Zwischen ein und drei Uhr – das ist die Leber-Zeit.“ Eigentlich arbeitet die Leber, unser größtes Stoffwechselorgan, zu dieser Nachtzeit auf Hochtouren. Die Leber sei das Organ „der Wandlung, der Veränderung, auch: der Erneuerung.“ Was meint: in der Leber bereitet unser Körper die Stoffe, die wir mit der Nahrung aufnehmen, und die von Magen, Bauchspeicheldrüse und Darm aufgeschlossen und vorbereitet werden, zu jenen Substanzen um, die zum Beispiel sämtliche Körperzellen brauchen, um sich zu regenerieren: Die Erneuerung.

Ist dieser Ablauf gestört – zum Beispiel dadurch, dass wir auch nachts, beim Einschlafen nicht wirklich „Abschalten“ können – werden wir genau zur „Leber-Zeit“ wach. Das kann Stress auf der Arbeit sein, in der Familie. Auch mal eine durchgefeierte Partynacht, die uns aus dem Gleichgewicht bringt. „Oder eine Fruktose-Intoleranz, von der heute jeder dritte Mensch betroffen ist.“ Und die in den meisten Fällen leider noch unendlich bleibt.