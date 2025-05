Anzeige: Weiterbildungslounge auf der BIM

Bereits zum vierten Mal findet die Weiterbildungslounge im Rahmen der Berufsinfomesse (BIM) am 9. und 10. Mai auf dem Messegelände Offenburg statt. Das Angebot ist sehr vielfältig.

Initiiert und organisiert vom Regionalbüro für berufliche Fortbildung Ortenau und Partnern, können sich Interessierte in Halle eins an vier Beratungsstellen informieren sowie bei der Qualitätsgemeinschaft der regionalen Bildungsträger zu passenden Weiterbildungen beraten lassen.

Die vier Weiterbildungspartner, nämlich das Regionalbüro für berufliche Fortbildung Ortenau und Freudenstadt-Horb, die Agentur für Arbeit Offenburg, das Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung Baden-Württemberg (LNWBB) sowie „Frau und Beruf – Das Netzwerk der Ortenau“ stehen an ihren Beratungstheken bereit und geben Informationen zu Weiterbildung, Wiedereinstieg in den Beruf oder berufliche Veränderung.

30 Weiterbildungsanbieter aus der gesamten Ortenau

Die rund 30 Weiterbildungsanbieter aus der Ortenau informieren an ihren Ständen detailliert zu den Angeboten. Auch auf www.fortbildung-ortenau.de lässt sich Passendes finden. Weitere umfangreiche Angebote zur beruflichen Fortbildung sind unter www.fortbildung-bw.de, unter anderem unterstützt durch den KI-Kursfinder, aufgeführt.

An einer Beratungstheke liegen von der Agentur für Arbeit organisierte iPads aus. Mit diesem Zusatzservice können die Besucher online auf Kurssuche gehen, unterstützt und angeleitet von Experten, die von 9 bis 17 Uhr vor Ort sind. Das Portal www.mein-now.de der Arbeitsagentur bietet auch online Tests, um herauszufinden, wie es um die eigenen Kompetenzen steht und was an Weiterbildung zum Interessierten passt. Unterfüttert wird dies mit der geeigneten Beratung durch die Fortbildungsanbieter aus der Ortenau.

Mehrere Unternehmen präsentieren sich in der Weiterbildungslounge an ihren Messeständen. Foto: Böhnlein

Experten für alle möglichen Themenfelder sind vor Ort

Bewerbungscheck, Farb- und Stilberatung, Make-up Beratung und Service, Haarstyling sowie ein professionelles Fotoshooting ab 14 Uhr gehören auch dieses Jahr zum Programm. Experten vor Ort checken die mitgebrachte Bewerbung. Sie erfahren auch wie man KI für die Bewerbung nutzen kann. Es wird aufgezeigt, welche Fehler man vermeiden sollte beziehungsweise was in einem modernen Bewerbungsprozess zu beachten ist.

Bei der Farb- und Stilberatung wird in einer Einzelberatung eine individuelle Farbtypanalyse gemacht. So wird herausgearbeitet, welche Farben der Person gut stehen und welche Wirkung diese haben können. Eine professionelle Visagistin berät und schminkt vor Ort. Danach kann es in der Weiterbildungslounge gleich zum Fotoshooting gehen, um das perfekte Bewerbungsfoto machen zu lassen. „Wir haben absolute Profis aus der Ortenau für die einzelnen Themenfelder engagiert“, berichtet Bianca Böhnlein, Leiterin des Regionalbüros für berufliche Fortbildung Ortenau. Alle Angebote sind kostenlos

Rückblickend auf 2024 bilanziert Böhnlein rund 500 Beratungen in der Weiterbildungslounge, die in leuchtendem Grün gestaltet, die Besucher in Halle eins empfängt. Mit von der Partie sind auch die Berufsschulen des Ortenaukreises, das Ortenau Klinikum mit seiner Akademie und das Weiterbildungsinstitut der Hochschule Offenburg. „Mit der Weiterbildungslounge hat die BIM ein weiteres wichtiges Standbein, welches das Angebot für Erwachsene komplettiert“, sagt Böhnlein.

Angebot wird gefördert

Die Weiterbildungslounge wird zum größten Teil aus Fördermitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg bezuschusst. Das unterstreicht, wie wichtig dem Ministerium das Thema Weiterbildung ist.